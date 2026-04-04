Anne ve çocuğu darbedilmişti! Bakanlık devreye girdi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sanal medya paylaşımlarda yer alan görüntülerde darbedilen anneye sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı üzerinden ekonomik destek sağlanacağını, özel gereksinimli çocuğunun ise devlet korumasına alındığını bildirdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, özel gereksinimli çocuk sahibi annenin darbedilmesine ilişkin, "Özel gereksinimli çocuğumuzun üstün yararı gözetilerek devlet korumasına alınması uygun bulunmuştur. Kadın konukevi hizmetinden yararlanmak istemeyen anneye ise ekonomik destek sağlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan bir annenin darbedilmesi ve özel gereksinimli çocuğuyla birlikte mağduriyet yaşamasına ilişkin görüntüler üzerine açıklamanın yapılmasının uygun görüldüğü belirtildi.
Söz konusu paylaşımlar üzerine İl Müdürlüğü ekiplerinin ivedilikle harekete geçtiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Hanede gerçekleştirilen sosyal inceleme neticesinde, çocuğun ve annenin durumu titizlikle raporlanmış ve gerekli süreç derhal başlatılmıştır. Yapılan değerlendirmeler neticesinde, özel gereksinimli çocuğumuzun üstün yararı gözetilerek devlet korumasına alınması uygun bulunmuştur. Kadın konukevi hizmetinden yararlanmak istemeyen anneye ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üzerinden gerekli ekonomik destek sağlanacaktır. Uzaklaştırma kararı aldırılan şahsın gereken cezayı alması için bakanlık olarak adli sürece müdahil olacağız. Şiddetin her türlüsüne karşı duruşumuz nettir, bu çerçevede hem annenin hem de özel gereksinimli evladımızın haklarını korumak için 'sıfır tolerans' ilkesiyle sürecin takipçisi olmayı sürdüreceğiz."