X-Ray taraması ele verdi: 19 kilo kokain yakalandı
Mersin Uluslararası Limanı'na gelen bir gemideki konteynerde yapılan aramada 19 kilo 264 gram kokain ele geçirildi. Uyuşturucu, X-ray taramasında tespit edilen yoğunluk sonrası yapılan kontrolde bulundu.
Haber Giriş : 04 Nisan 2026 17:55, Son Güncelleme : 04 Nisan 2026 17:57
Valiliğin açıklamasına göre, yurt dışından limana gelen gemideki konteynerin X-ray taramasında yoğunluk tespit edilmesi üzerine ekiplerce kontrol yapıldı.
Kontrollerde konteynerin soğutucu motor kısmında 19 kilo 264 gram kokain ele geçirildi.
Mersin Valisi Atilla Toros, Mersin Gümrük Muhafaza, Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünü ziyaret etti. Uyuşturucuya geçit vermeyen personeli tebrik eden Toros, ekibe çalışmalarında başarı diledi.