Tarkan'dan milli takım marşı sinyali: 'Sürprizler olabilir'
Tarkan, 2002'deki milli takıma hazırladığı "Bir Oluruz Yolunda" marşından sonra yeni marş için, "Söz vermiyorum ama yakında sürprizler olabilir" dedi. ABD, Meksika ve Kanada'nın ortak düzenleyeceği Dünya Kupası öncesinde milli takım için yeni marş tartışmaları gündeme gelirken, Tarkan havaalanında gazetecilere "Uçakta bir şeyler oldu gelirken" dedi.
ABD, Meksika ve Kanada'nın ortak düzenleyeceği Dünya Kupası heyecanı artarken, milli takım için yeni marş tartışmaları gündeme geldi. Gözler, 2002 Dünya Kupası'nda hazırladığı "Bir Oluruz Yolunda" adlı şarkısı hala hafızalarda yerini koruyan Tarkan'a çevrildi.
Havaalanında gazetecilerin sorularını cevaplayan Tarkan, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Var olan marşın çok güzel olduğunu düşünüyorum.
Uçakta bir şeyler oldu gelirken. Söz vermiyorum ama yakında sürprizler olabilir."