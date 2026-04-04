Enerji Bakanı: Elektrik çağına doğru gidiyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Hakikaten etrafımız bir ateş çemberi. Ama işin özünde dünyada büyük bir dönüşümün eşiğindeyiz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Trabzon'da AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Buradaki konuşmasında bölgedeki savaşa değinen Bakan Bayraktar,

"Hakikaten etrafımız bir ateş çemberi. Ama işin özünde dünyada büyük bir dönüşümün eşiğindeyiz. Dünya değişiyor. Şu içinde yaşadığımız son 5-10 yıla bakın. Hatta son 5-6 yıla bakın. 2020 yılı böyle bir toplantıyı tertip etmemizin mümkün olmadığı bir seneydi. Hatırlıyor musunuz? Pandemi; hepimizin maskelerle dolaştığı, adeta hayatın durduğu, ekonomilerin durduğu, sosyal, içtimai hayatın durduğu bir dönemi yaşadık. Arkasından halen devam eden hemen yanı başımızda Avrupa'nın ortasında bir konvansiyonel savaş var; Rusya-Ukrayna savaşı. Gazze'de yaşananlar, dünyanın görmüş olduğu en büyük zulüm, en büyük vahşete hep birlikte şahitlik yaptık. Ve işte şundan kısa bir süre önce, 28 Şubat itibarıyla komşumuz İran'da yaşananlar. Bu ateş çemberi içerisinden geçiyor dünya. Çünkü ifade ettiğim gibi dünyada büyük bir dönüşüm yaşanıyor. Daha adil bir dünya mümkün; yani bu düzensizliğe, bu kaosa Cumhurbaşkanımız en başta itiraz etti ve hala itiraz etmeye ve yeni bir medeniyet tasavvuru bütün dünyaya önermeye devam ediyor. Bütün gayretimiz, açıkçası Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle, ülkemizi bu ateş çemberinden uzak tutabilmek. Tehlikenin ne kadar büyük olduğunu, krizin ne kadar büyük olduğunu hepimizin fark etmesi lazım"

ifadelerini kullandı.

'BİR ARZ KRİZİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ'

Günde 20 milyon varil petrolün Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğinin altını çizen Bakan Bayraktar, "Değerli kardeşlerim, şu anda insanlar 'Parası, bedeli ne olursa olsun yeter ki enerjimiz olsun' diyor. Bugün 20 milyon varil petrol Hürmüz'den akıyor. Petrolsüz bir 'world' ekonomisi düşünmeye imkan var mı? Yok. Herkesin doğal gaz, petrol, akaryakıt ihtiyacı alabildiğine artmaya devam ediyor ve böyle bir dünyada biz şimdi bir arz kriziyle karşı karşıyayız. Ama hamdolsun Türkiye, biz bugüne kadar aldığımız tedbirlerle, yani bu kriz öyle bir günde yönetilecek bir kriz değil ha. Bu krize eğer ciddi bir hazırlığınız yoksa, böyle on yılları bulan hazırlığınız yoksa, bir vizyon ortaya koymadıysanız bunu yönetme şansınız yok. Öyle bir çağda yaşıyoruz ki ve öyle bir çağa giriyoruz ki bu yeni çağın adı yapay zeka çağı. Bu yeni çağın adı elektrik çağıdır" diye konuştu.

'ELEKTRİK ÇAĞINA DOĞRU GİDİYORUZ'

Elektrik çağına doğru gittiklerini kaydeden Bayraktar, şunları söyledi:

"Bugün Türkiye'de 450 bine yakın elektrikli araç var. Bizim tahminimiz; 2035 yılına geldiğimizde yollarımızda belki 6 ila 8 milyon araç elektrikli olacak. Bir elektrik çağına doğru gidiyoruz. Onun için biz vatandaşlarımızın bu yükselen hayat standartlarını sağlayacak şekilde enerjiyi tedarik etmek zorundayız. Ama Türkiye'nin bu konuda bir açmazı var. Türkiye maalesef enerjide dışa bağımlı bir ülke. Kullandığımız neredeyse üç birim enerjinin ikisini ithal ediyoruz. Doğal gaz da, petrol de, akaryakıt da, kömür de öyle. Dolayısıyla biz diyoruz ki 'Biz buradaki dışa bağımlılığımızı ne kadar azaltırsak, bir kere dışarı ödediğimiz döviz cebimizde, hazinemizde kalacak.' Türkiye'de artık bunlar; işte enflasyon, döviz, bunların hepsi sorun olmaktan çıkacak."

'TÜRKİYE 70 YILLIK RÜYASI OLAN NÜKLEERİ YAPMAYA GAYRET EDİYOR'

Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da petrol arama başladıklarını aktaran Bayraktar, şöyle devam etti:

"Biz gece gündüz petrol arıyoruz, doğal gaz arıyoruz. Türkiye'de arıyoruz, denizlerimizde arıyoruz. Şimdi yurt dışına açılıyoruz, yurt dışında da aramaya başladık. Onun için Türkiye, 70 yıllık rüyası olan nükleeri yapmaya gayret ediyor. Onun için Türkiye hidrolik santrallerini yaptı. Şimdi onların yanına rüzgarıyla, güneşiyle yenilenebilir enerjiyi koymaya gayret ediyor. Türkiye enerjisini mutlak surette verimli kullanmak zorunda. Yerel yönetimler başta olmak üzere ama enerjisini verimli kullanan bir Türkiye'ye ihtiyaç var. Türkiye maden çeşitliliğinde bu kadar zengin bir ülke, aynı zamanda madenlerimizi de katma değerli bir şekilde, öyle sadece hammadde olarak değil, işte bor karbüre dönüştürerek, farklı bir şekilde ara ürünlere veya nihai ürünlere dönüştürerek katma değerli bir şekilde ekonomimize katması lazım. Bizim bütün gayretimiz, bütün hedefimiz budur."

'İDDİALI İŞLER YAPIYORUZ'

Dünyanın en büyük 4'üncü derin deniz filosuna sahip ülkesi olduğunu vurgulayan Bakan Bayraktar, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Dünyanın en büyük dördüncü derin deniz filosuna sahip ülkesiyiz. Türkiye olarak ve 5 gemimiz Karadeniz'de çalışıyor. 2020 yılında pandeminin ortasında Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal gaz keşfini yaptık. Ve şimdi orada ürettiğimiz doğal gazı 4 milyon hanemiz kullanılır hale geldi. İnşallah bunu 2026 yılında 2 katına çıkaracağız. Yani 8 milyon evin doğal gaz ihtiyacı kendi gazımızla karşılanmış olacak. Allah nasip ederse 2028'de 4 katına çıkaracağız. 16-17 milyon hane kendi doğalgazımızla ısınacak, yemeğini pişirecek. Büyük işler yaptığımızı söylüyoruz, iddialı işler yapıyoruz. Türkiye özellikle 2019-2020'den sonra enerji desteklerini yoğun bir şekilde vatandaşımıza vermeye gayret ediyor. Bugün itibarıyla bütün bu yaşanan dünyada biliyorsunuz şu anda hem petrol fiyatları arttı hem doğal gaz fiyatları arttı. Dolayısıyla buna rağmen biz bundan vatandaşlarımızın en az şekilde etkileneceği şekilde imkan ve kabiliyetlerimiz nispetinde bu desteklere devam ediyoruz, bundan sonra da etmeye devam edeceğiz."

'DOĞAL GAZ VE ELEKTRİK FATURALARINDA, DESTEKLERİMİZ SÜRÜYOR'

Türkiye'nin hane ve mesken bazında Avrupa'nın en ucuz elektriğini kullanan ülke olduğunu aktaran Bakan Bayraktar, \"En ucuz üçüncü doğal gazını kullanıyor. En ucuz ikinci benzinini kullanıyor. En ucuz dördüncü mazotunu kullanıyor. Türkiye özellikle petrol fiyatlarındaki artışı vatandaşlarımıza yansıtmamak için litrede neredeyse 13 buçuk liralık bir vergiyi kaldırdı. Ve doğal gaz faturalarında, elektrik faturalarında halen desteklerimiz neredeyse yüzde 50 mertebesinde devam ediyor. Sadece şu son yaşanan hadiselerin hazinemize yükü 600 milyar lirayı buldu. Ama buna rağmen biz Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bir şey var; vatandaşlarımızı mümkün olan bütün imkanlarımızı kullanarak bu artış, fiyat artışlarından mağdur etmemek ve onlara bu konuda destek olmak. Biz bu çerçevede de çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.







