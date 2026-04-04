3'ü çocuk 5 kişi, karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Düzce'nin Yığılca ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendirilen 3'ü çocuk 5 kişi, hastaneye kaldırıldı. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Nisan 2026 19:20, Son Güncelleme : 04 Nisan 2026 19:21
Atatürk Mahallesi Pazar Sokak'taki evlerinde yaşayan aileden 5 kişi, mide bulantısı şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.
İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.
Karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendirilen M.K. (80), H.K. (75), H.U.K. (17), M.N.K. (16) ve Ş.K. (13) sağlık ekiplerince Yığılca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Buradaki müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.