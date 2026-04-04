İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kırşehir'de yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı'na ilişkin, "Geçmişte Abdülhamid Han neyse bugün de Cumhurbaşkanımız aynı şey" ifadelerini kullandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 04 Nisan 2026 19:38, Son Güncelleme : 04 Nisan 2026 19:40
İçişleri Bakanı: Abdülhamid Han neyse, bugün de Cumhurbaşkanımız aynı şey

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Geçmişte Abdülhamid Han neyse bugün de Cumhurbaşkanımız aynı şey. Hiç değişiklik yok. Böyle bir insanın değerini bilmemiz lazım. 100 yılda bir geliyor. O gün Abdülhamid Han'dı İslam ümmetinin başı, bugün de Cumhurbaşkanımız" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kırşehir'e geldi. İlk olarak Valiliği ziyaret eden Bakan Çiftçi'yi, Vali Sefa Demiryürek, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, İl Emniyet Müdürü Mesut Görücü, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ahmet Yıldırım, AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal ve MHP İl Başkanı Arif Kılıç karşıladı.

Valilik şeref defterini imzalayan Çiftçi, hatıra fotoğrafı çektirdi. Bakan Çiftçi buradan Ahi Evran Külliyesi'ni ziyaret ederek dua etti. Daha sonra AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı'na geçen Bakan Çiftçi, açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin şu anda kritik bir süreçten geçtiğini aktaran Bakan Çiftçi, "33-34 gündür civarımızda bir savaş var. Zaten kuzeyimizde bir savaş vardı. Suriye'de devam eden süreci daha yeni yeni yoluna koyuyoruz. Bunun yanında İran ile ilgili savaş baş gösterdi. Ama başımızda bir dünya lideri olduğunu da biliyoruz. Herkes endişe içindeyken, 'acaba yarınımız ne olur?' tasası içindeyken bizim tasamız yok. Üzüntümüz, kederimiz yok. Bizim başımızda bir dünya lideri var. Onun için Cumhurbaşkanımıza da her zaman dua edelim. Dualarımızı eksik etmeyelim. Onun yükü daha ağır. Onun için her gün kendisine dua etmeyi ihmal etmeyelim" diye konuştu.

'Abdülhamid han neyse, bugün de Cumhurbaşkanımız aynı şey'

Mecliste görev yaptığı dönemde yaşadığı bir olayı aktaran Çiftçi, şöyle devam etti:

"Biz yine mecliste çalışırken Avustralya'ya gitmiştik. Avustralya dediğimiz yer uçakla 2 günde gidilen bir yer. Cuma namazı vesilesiyle namaza gittik. Çıkışta bir düğüne davet ettiler. Düğün salonun olduğu yere gittik. Geniş bir salon. Duvarda bir yere 2'nci Abdülhamid Han'ın resmini asmışlar. Geçmişte Abdülhamid Han neyse, bugün de Cumhurbaşkanımız aynı şey. Hiç değişiklik yok. Böyle bir insanın değerini bilmemiz lazım. 100 yılda 1 tane geliyor. O gün Abdülhamid Han'dı İslam ümmetinin başı, bugün de Cumhurbaşkanımız. Bütün insanlar da ümidini ona bağlamış durumdalar. Dolayısıyla başımızdaki insanımızın, büyüğümüzün, küresel liderimizin değerini bilelim. Elimizden geldiği kadar onu daha güçlü bir şekilde tekrar başımızda olması gerekiyor. Economist Dergisi dünyaya yön veren 4 tane lideri saydı. Amerika'nın, Rusya'nın, Çin'inki ve Türkiye Cumhurbaşkanı."


