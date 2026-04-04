Bahçede uçurumdan yuvarlanan kişi hayatını kaybetti
Giresun'un Güce ilçesinde fındık bahçesinde dengesini kaybederek uçurumdan yuvarlanan 45 yaşındaki kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Nisan 2026 21:47, Son Güncelleme : 04 Nisan 2026 21:50
Alınan bilgiye göre, Fındıklı Mahallesi'nde yaşayan Kenan Durdu (45), fındık bahçesinde çalışan kardeşlerinin yanına gitmek isterken dengesini kaybederek uçurumdan yuvarlandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Durdu, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Güce Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Durdu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.