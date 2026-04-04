MEB heyeti Suriye'de

Milli Eğitim Bakanlığı heyeti, Suriye'de gerçekleştirdiği temaslarda eğitim alanındaki iş birliği, okul projeleri ve denklik süreçlerini görüştü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Nisan 2026 22:58, Son Güncelleme : 04 Nisan 2026 23:00
Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığından bir heyet, Suriye'deki temasları kapsamında Suriye Eğitim Bakan Yardımcısı Yusuf Annan ve Suriye Vakıflar Bakan Yardımcısı Enes Musa ile bir araya geldi.

Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Faruk Berat Akçeşme ile Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ünal Eryılmaz'ın yer aldığı Bakanlık heyeti, Suriye'ye resmi çalışma ziyaretinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Şam ve Halep'te Uluslararası Türk Okulu açılması, savaşta hasar gören okulların onarımı, öğrenci denklik işlemleri ve eğitim alanındaki iş birliği imkanlarının ele alındı.

Görüşmede, eğitim alanında ortak projelerin geliştirilmesi ve mevcut sorunlara yönelik çözüm mekanizmalarının güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişi yapıldı.

Ziyaret kapsamında heyet, Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz ile bir araya gelerek Şam Eğitim Müşaviri Muhammet Musa Budak ve Halep Eğitim Ataşesi Mustafa Onur'dan, bölgedeki eğitim sistemine ilişkin bilgi aldı.

Heyet ayrıca Şam Eğitim Müşavirliği ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Şam Koordinasyon Ofisi'ni ziyaret etti.
Görüşmelerde, TİKA tarafından yürütülen okul yenileme projelerinin mevcut durumu, verimliliği ve ileriki döneme ilişkin ihtiyaçlar ele alındı.
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ile yapılan görüşmede ise vakfa bağlı eğitim kurumlarının durumu ve sahadaki sosyal faaliyetler değerlendirildi.


