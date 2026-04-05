Devlet ÖTV'den karşıladı: Depoda 830 TL cepte kaldı!

Orta Doğu'daki savaşın faturası pompayı vurdu! Mart ayında litre başına 17 liraya varan maliyet artışlarını ÖTV'den karşılayan devlet, motorinde vatandaşın her bir deposunda 830 liralık ilave yükün önüne geçti. Mazot ve benzin her ikisi birlikte değerlendirildiğinde eşel mobil sistemiyle bir ayda yaklaşık 43 milyar liralık maliyet artışı devlet tarafından karşılandı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 05 Nisan 2026 07:28, Son Güncelleme : 05 Nisan 2026 09:56
Orta Doğu'daki savaşla birlikte petrol fiyatlarında yaşanan sert yükseliş, akaryakıtta güçlü bir zam dalgasını beraberinde getirdi. Mart ayı boyunca oluşan maliyet artışı pompaya çok daha sert yansıyabilecekken, 4 Mart itibarıyla devreye alınan eşelmobil sistemi yüksek artışlarının önünde kalkan oldu.

MOTORİNDE 17 TL, BENZİNDE 12 TL POMPAYA YANSIMADI

Mart ayında akaryakıt fiyatlarındaki artan maliyet baskısı litre başına 7 liraya varan artışlar pompaya yansıdı. Özellikle 20 Mart'ta motorinde 5 lirayı aşan, 24 Mart'ta ise 6,5 lirayı geçen zamlar gündeme geldi. Aynı dönemde benzinde de zamların bir kısmı sistem içinde eritildi. Yapılan fiyat ayarlamaları birlikte değerlendirildiğinde, pompaya yansımayan toplam fark motorinde yaklaşık 17, benzinde ise 12 liraya yaklaştı.

MOTORİN 94 TL, BENZİN İSE 73 TL OLACAKTI

Sistem kapsamında akaryakıtta oluşan artışın yüzde 75'ine kadar olan kısmı Özel Tüketim Vergisinden (ÖTV) karşılanırken, bu tablo, akaryakıtta oluşan zamların önemli bölümünün doğrudan tüketiciye yansıtılmadığını ortaya koydu. 4 Nisan itibarıyla motorin fiyatı yaklaşık 77 lira, benzin fiyatı ise 62-63 lira bandında oluştu. Eşelmobil farkı ile sonrasında vergiden karşılandığı net biçimde ortaya konan zam kalemleri birlikte dikkate alındığında, motorinin litre fiyatının yaklaşık 94 liraya, benzinin ise 73 lira seviyesine çıkacağı hesaplanıyor.

DEPODA 830 LİRALIK İLAVE MALİYETİN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Bu tablo, pompada görülen fiyatların gerçek maliyet artışının altında kaldığını gösteriyor. Mazot tüketiminde litre başına yaklaşık 17 liralık fark dikkate alındığında, 50 litrelik bir depoda 830 liraya varan ilave maliyetin önüne geçildi. Bu da Türkiye'nin günlük 80 milyon litre mazot tüketiminde 1,3 milyar lira demek. Benzin tarafında ise 11 liralık fark bir depoda 500 liraya tekabül ederken, toplamda 187 milyon liralık bir maliyetin vatandaşın cebine yansımasının önüne geçildi. Mazot ve benzin her ikisi birlikte değerlendirildiğinde eşel mobil sistemiyle bir ayda yaklaşık 43 milyar liralık maliyet artışı devlet tarafından karşılandı.

Cemal Emre Kurt

