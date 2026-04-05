Emlak piyasasında 'boş ev' dönemi: Kiracılı evden daha değerli!

CHP, Özkan Yalım'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti
CHP, Özkan Yalım'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti
Kabine yoğun gündemle toplanacak: Hangi başlıklar öne çıkıyor?
Kabine yoğun gündemle toplanacak: Hangi başlıklar öne çıkıyor?
Bursa'da başkan vekili için seçim tarihi belli oldu
Bursa'da başkan vekili için seçim tarihi belli oldu
5 kişinin yaşamını yitirdiği kazada: Otobüs sahibi tutuklandı
5 kişinin yaşamını yitirdiği kazada: Otobüs sahibi tutuklandı
Diyanet İşleri Başkanlığı 3 bin 200 personel alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 3 bin 200 personel alacak
MSB duyurdu: İğneada açıklarında tespit edilen mayın, imha edildi
MSB duyurdu: İğneada açıklarında tespit edilen mayın, imha edildi
Bankalar yeni rekor tahminleri açıklarken altında ters köşe!
Bankalar yeni rekor tahminleri açıklarken altında ters köşe!
İran'dan yeni uyarı: Hürmüz gibi o da kapatılabilir
İran'dan yeni uyarı: Hürmüz gibi o da kapatılabilir
Şirket iflas etti, 600 kişi mağdur oldu: 177 kişi kutsal topraklardan döndü
Şirket iflas etti, 600 kişi mağdur oldu: 177 kişi kutsal topraklardan döndü
Bakan Gürlek: 'Suça sürüklenen çocuk' kavramı temelden değişecek
Bakan Gürlek: 'Suça sürüklenen çocuk' kavramı temelden değişecek
İhracatın şampiyonu yine otomotiv: Binek oto düştü, otobüs coştu!
İhracatın şampiyonu yine otomotiv: Binek oto düştü, otobüs coştu!
2026 YDS/1 20 farklı dilde yapıldı
2026 YDS/1 20 farklı dilde yapıldı
TBMM'de gündem yoğun: Babalık izni iki katına, annelik izni 6 aya çıkıyor!
TBMM'de gündem yoğun: Babalık izni iki katına, annelik izni 6 aya çıkıyor!
Avukat sayısı 5 yılda yüzde 44 arttı: Her 3 avukattan biri yeni!
Avukat sayısı 5 yılda yüzde 44 arttı: Her 3 avukattan biri yeni!
Bakan Memişoğlu paylaştı: Türkiye kendi kanser ilacını dünyaya hediye edecek
Bakan Memişoğlu paylaştı: Türkiye kendi kanser ilacını dünyaya hediye edecek
TBMM'ye gönderilen 31 bin dilekçede 'yok artık' dedirten istekler
TBMM'ye gönderilen 31 bin dilekçede 'yok artık' dedirten istekler
Ortaokul ve liseler için TYMM doğrultusunda 3 Bin 205 yeni soru yayımlandı
Ortaokul ve liseler için TYMM doğrultusunda 3 Bin 205 yeni soru yayımlandı
TCMB ve Bakanlıktan ortak yalanlama: 'Gizli bilgi' iddiaları gerçek dışı
TCMB ve Bakanlıktan ortak yalanlama: 'Gizli bilgi' iddiaları gerçek dışı
Motorine yeni zam yolda: Litresi 85 TL'yi geçecek!
Motorine yeni zam yolda: Litresi 85 TL'yi geçecek!
Bakanlık marka marka ifşa etti: Lahmacunda sakatat, köftede deri!
Bakanlık marka marka ifşa etti: Lahmacunda sakatat, köftede deri!
Meclis'te haftanın ilk gündemi 'doğum izni' düzenlemesi
Meclis'te haftanın ilk gündemi 'doğum izni' düzenlemesi
Emlak piyasasında 'boş ev' dönemi: Kiracılı evden daha değerli!
Emlak piyasasında 'boş ev' dönemi: Kiracılı evden daha değerli!
Devlet ÖTV'den karşıladı: Depoda 830 TL cepte kaldı!
Devlet ÖTV'den karşıladı: Depoda 830 TL cepte kaldı!
Domates 50 TL'den 250 TL'ye: Bakanlıktan inceleme
Domates 50 TL'den 250 TL'ye: Bakanlıktan inceleme
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey görevden uzaklaştırıldı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey görevden uzaklaştırıldı
Gaziantep Adliyesi'nde operasyon: 2 zabıt katibi tutuklandı, 1 savcı açığa alındı
Gaziantep Adliyesi'nde operasyon: 2 zabıt katibi tutuklandı, 1 savcı açığa alındı
İçişleri Bakanı: Abdülhamid Han neyse, bugün de Cumhurbaşkanımız aynı şey
İçişleri Bakanı: Abdülhamid Han neyse, bugün de Cumhurbaşkanımız aynı şey
Enerji Bakanı: Elektrik çağına doğru gidiyoruz
Enerji Bakanı: Elektrik çağına doğru gidiyoruz
Kaçarken polise çarptı: 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü gözaltında
Kaçarken polise çarptı: 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü gözaltında
Ankara-İstanbul hattında kritik proje: 9 dakikaya düşecek
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Emlak piyasasında 'boş ev' dönemi: Kiracılı evden daha değerli!

2026 emlak piyasasında yeni dinamik: Kiracısızlık Primi! Aynı sitedeki iki daireden boş olanı, kiracılı olana göre yüzde 10 daha yüksek bedelle alıcı buluyor. Tahliye krizi korkusuyla mülk sahipleri kira gelirinden feragat ederken, bu durum kiralık ev arzını bitme noktasına getirerek barınma krizini derinleştiriyor. Sektör temsilcileri ise çözüm için "Boş Ev Vergisi"ni işaret ediyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 05 Nisan 2026 07:35, Son Güncelleme : 05 Nisan 2026 07:42
Yazdır
Konut piyasasında bir süredir 'hayalet ev' olarak adlandırılan yeni bir yatırımcı profili belirginleşmeye başladı. Yüksek enflasyon ortamında mülkünün değerini korumak isteyen ancak mevcut kira yasaları ve tahliye süreçlerindeki zorluklarla uğraşmak istemeyen ev sahipleri, dairelerini kiraya vermek yerine boş tutmayı tercih ediyor.

Türkiye Gazetesi'nden Necmi Çiçekçi'nin haberine göre; faizlerin düşeceği ve konut fiyatlarının yeniden atağa kalkacağı günü bekleyen bu yatırımcılar, yıllık kira getirisinden feragat ederek mülklerini 'satışa hazır' tutuyor. 2026 yılı itibarıyla büyükşehirlerde binlerce dairenin ışığının yanmamasının temelinde, kiracılı mülklerin satış sürecinde yaşanan 'tahliye krizi' korkusu yatıyor.

FİYAT FARK EDİYOR

Piyasada oluşan bu yeni dinamik, konut fiyatlarında 'kiracısızlık primi' denilen bir uçurum oluşturdu. Bugün aynı sitede, aynı özelliklere sahip iki daireden boş olanı, kiracılı olanına göre ortalama yüzde 10 daha pahalıya alıcı buluyor.

Alıcılar, içinde kiracı olan bir evi aldıklarında 'ihtiyaç sebebiyle tahliye' davası süreciyle (yıllarca sürebilen mahkemelerle) uğraşmak yerine, hemen taşınabileceği veya yüksek bedelle yeni kiracı bulabileceği boş evler için bu farkı ödemeye razı oluyor. Bu durum, kiracılı evi olan mülk sahiplerini 'cezalandırırken', arz krizini tetikleyerek kiralık ev bulmayı daha da zor hale getiriyor.

BİR RİSK FAKTÖRÜ OLARAK GÖRÜLÜYOR

Yatırımcılar için kiranın bir yan gelir olmaktan çıkıp risk faktörüne dönüştüğünü belirten uzmanlar, bu tablonun toplumsal bir barınma krizine ışık tuttuğu uyarısında bulunuyor. Boş tutulan evlerin hem emlak piyasasındaki devir hızını düşürdüğü hem de suni bir darlık oluşturduğu vurgulanıyor.

Birçok mülk sahibi, "Bir yıllık kira bedeli, evi boş sattığımda elde edeceğim yüzde 10'luk fiyat avantajını ancak karşılıyor, üstelik kiracı çıkarma stresi de yok" mantığıyla hareket ediyor. Bu kısır döngü, ancak hukuki süreçlerin hızlanması ve piyasaya güvenin yeniden tesisi ile kırılabilecek gibi görünüyor.

BOŞ EV VERGİSİ GETİRİLEBİLİR

Sektör temsilcileri konuyla ilgili şu açıklamayı yapıyor:

"2026 emlak piyasasında en büyük engel yüksek faiz değil, mülkiyet hakkındaki belirsizliktir. Eskiden 'içinde hazır kiracısı var' denilerek ballandırılarak satılan evler, bugün alıcı için 'sorunlu varlık' kategorisine girdi.

Bir yatırımcı, kiracılı evi %10 daha ucuza alsa bile, tahliye davası masrafları ve kaybettiği zamanla bu indirimden daha fazlasını kaybediyor. Sonuç olarak yatırımcı rasyonel davranıyor ve evini boş tutarak mülkünün likiditesini koruyor. Eğer 'boş ev vergisi' gibi radikal düzenlemeler gelmezse, piyasadaki bu 'hayalet ev' stoku artmaya devam edecektir"

SADECE İSTANBUL'DA 300 BİN KONUT BOŞ

İstanbul'un konut piyasasında "hayalet ev" bilmecesinin boyutları, CK Enerji tarafından hazırlanan güncel "Gayrimenkulün Enerjisi" raporuyla çarpıcı bir şekilde gün yüzüne çıktı.

Resmi verilere göre megakentte yaklaşık 225 bin konutun elektrik aboneliği aktif olmasına rağmen tüketim yapılmadığı için boş statüsünde olduğu belgelenirken, sektör temsilcileri kayıt dışı durumlar ve kısa süreli kullanımlar da eklendiğinde bu rakamın gerçekte 300 bin barajını aştığını tahmin ediyor. Türkiye genelinde ise rakam çok daha yüksek.

Şehrin göbeğinde yaklaşık bir milyon insanın barınabileceği devasa bir yapı stokunun atıl vaziyette kapısına kilit vurulmuş olması, hem kira krizini derinleştiriyor hem de İstanbul'un konut arzı üzerindeki baskıyı artırarak piyasayı içinden çıkılmaz bir hayalet şehir sarmalına sürüklüyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber