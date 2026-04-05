Bakanlık yayımladı: Kentsel dönüşümde 10 soru 10 cevap
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'daki kentsel dönüşüm hamlesi için hazırlanan 3 milyon TL'lik dev destek paketinin uygulama esaslarını yayımladı. 10 maddelik rehberde; başvuru sürecinden avantajlı gruplara, gelir kriterlerinden kira desteğiyle birleşme şartlarına kadar tüm teknik ayrıntılar vatandaşın bilgisine sunuldu.
1- Vatandaşlar nasıl başvurabilir?
Başvuru süreci iki aşamadan oluşuyor:
Müteahhit Başvurusu: Yapım ruhsatını alan müteahhit, e-Devlet üzerinden ARAAD
(AFDİS) sistemine proje bilgilerini yükleyip Başkanlık onayına sunacak.
Vatandaş Başvurusu: Müteahhit başvurusu onaylandıktan sonra hak sahipleri e-Devlet üzerinden ön başvurularını tamamlayacak ve protokol imzalanan banka şubesine fiziki başvuruda bulunacak.
2- Kredi şartları neler?
Kredi alacak vatandaşlarda açık icra, takip veya haciz kaydı olmaması gerekiyor. Kredinin aylık taksit ödeme tutarının belgelendirilmiş hane halkı aylık gelire oranı yüzde 70'i aşmamalı.
3- Avantajlı gruplar var mı?
Kredi sağlanırken 4 avantajlı kategori yer alacak. Tüm kriterleri karşılayanlar yıllık %1,25'e kadar faiz indirimi kazanabilecek.
Birinci kategori: T.C. sınırları dahilinde, kendisi ve hanehalkı bireyleri
üzerinde Riskli Yapıdaki bağımsız birim haricinde tapuda kayıtlı başkaca konut
bulunmayan malikler yer alacak.
İkinci kategori: Orta ve düşük gelirli (hane geliri belirli bir eşiğin altında olanlar)
Üçüncü kategori: Şehit aileleri, engelliler, emekliler, dul ve yetimler, kadın hane reisleri.
Dördüncü kategori: Yeni yapısını A ve B sınıfı Enerji Kimlik Belgesi ile inşa edecekler.
4- Hangi yapılar sürece dahil?
Krediden tüm gerçek kişi riskli yapı malikleri yararlanabilecek. Riskli yapı olarak tescil edilip 1 Ekim 2020 sonrası yıkılmış yapılar da kapsama dahil. Her malik yalnızca bir bağımsız bölüm için destek alabilecek.
5- Nasıl yönetilecek?
Kentsel dönüşüm kararları, paydaşların salt çoğunluğu ile alınır. Karara katılmayan malikler için arsa payları, Başkanlık tarafından rayiç değeri üzerinden belirlenip diğer paydaşlara açık artırma ile satılabilir.
6- Kat irtifakı şart mı?
Projeye başvuru yapılabilmesi için kat irtifakının kurulmuş olması zorunlu değildir. Hak sahipleri arsa payları oranında krediden faydalanabilir, daha sonra kat irtifakı kurulabilir.
7- Destek hangi bağımsız bölüme?
Her hak sahibi, yeni yapıdaki yalnızca bir bağımsız bölüm için krediden yararlanabilir.
8- İki destek birlikte kullanılır mı?
Yarısı Bizden kampanyası ile aynı kişi iki destekten birlikte yararlanamaz; ancak aynı binadaki farklı maliklerin farklı destekleri seçmesi mümkündür.
9- Taşınma ve kira desteği nasıl?
Kat malikleri, kredi desteği yanında kira desteğinden de faydalanabilecek.
10- Tüm malikler kredi çekebilir mi?
Tüm gerçek kişi malikler tek bir bağımsız bölüm için, aylık taksitleri gelirlerinin %70'ini aşmayacak şekilde kredi kullanabilir.