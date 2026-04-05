Milyonluk fatura skandalı: Özel'in VIP aracını belediye mi ödedi?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Uşak Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in şahsi aracına ait VIP dönüşüm bedelinin belediye bütçesinden karşılandığı iddia ediliyor. Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'nin incelediği şasi numaraları ve DizaynVIP firmasından kesilen 7,7 milyon TL'lik faturalar, dosyadaki en somut deliller olarak kayda geçti.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 05 Nisan 2026 08:05, Son Güncelleme : 05 Nisan 2026 07:35
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Uşak Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında kritik bilgilere ulaşıldı.

Yenişafak'tan Burak Doğan'ın haberine göre; CHP Genel Başkanı Özgür Özel adına kayıtlı Mercedes aracın VIP dönüşümünün, Uşak Belediyesi tarafından karşılandığı ortaya çıktı. DizaynVIP firması tarafından "Uşak Belediyesi Sosyal Tesisleri" adına iki ayrı Mercedes V300 araç için 22 Ocak 2025'te 898 bin TL ve 6 milyon 856 bin TL olmak iki fatura kesildi. Toplam 7 milyon 754 bin TL'yi bulan iki ayrı fatura, 1 gün sonra 23 Ocak 2025'te tek kalemde birleştirilerek yeni bir fatura düzenlendi.

ŞASİ NUMARASIYLA SORGULANDI

Yapılan incelemelerde VIP dönüşümü yapılan araçlardan birinin şasi numarası üzerinden, lüks aracın "Uşak Belediyesi" adına kayıtlı olduğu tespit edildi. Diğer aracın ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel adına kayıtlı olduğunun belirlenmesi, dosyadaki en kritik detaylardan biri olarak öne çıktı.

ARAÇLARDAN BİRİ ÖZEL'E KAYITLI

İkinci araçla ilgili yapılan sorgulamalarda sistem "yetki yok" uyarısı verdi. Ancak Mali Suçlarla Mücadele Şubesi birimleri üzerinden yapılan incelemede, gizlenen kayıt açıldı. Aracın CHP Genel Başkanı Özgür Özel adına kayıtlı olduğu kesinleşti. Bu bulgu, "Uşak Belediyesi kasasından çıkan parayla Özgür Özel'in aracına VIP dönüşüm yapıldığı" iddiasını doğrudan soruşturma evrakına giren somut tespitler arasına taşıdı.

Altındaki arabayı ben aldım

Daha önce Özkan Yalım'ın kamuoyuna yansıyan "Özgür Özel'in altındaki arabayı ben aldım" şeklindeki sözleri, bu gelişmeyle tekrar gündeme geldi. Ortaya çıkan faturalar ve araç sahipliği tespitleri, Yalım'a atfedilen sözleri destekleyen bir unsur olarak değerlendiriliyor. Öte yandan Yalım'ın "İhraç ederseniz bildiklerimi anlatırım" dediği yönündeki iddialar da soruşturma derinleştikçe yüksek sesle dile getirilmeye başlandı. Kamu kaynaklarının kullanımıyla ilgili çarpıcı bir tabloyu gün yüzüne çıkaran milyonluk faturalar, Özkan Yalım'ın CHP'den neden ihraç edilemediğine dair iddiaları da yeniden gündeme taşıdı.

