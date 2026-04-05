Ukrayna-Rusya Savaşı için yeni barış masası İstanbul'da kuruluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile İstanbul'da bir araya geldi. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı'ndaki son durum başta olmak üzere Karadeniz'in güvenliği, bölgesel gelişmeler ve iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.

Zelenski, İstanbul'daki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı. Törenin ardından iki lider baş başa görüşmeye geçti.

GÖRÜŞME DÖNÜM NOKTASI



Türkiye hem Orta Doğu'da hem de Karadeniz'de arabuluculuk ve barış girişimlerinde öncülük etti. Ancak bu kez, İran savaşı tarafından yaratılan riskler ve fırsatlar bu çabaları aktif olarak şekillendiriyor. Bu bağlamda, Zelenski ile Erdoğan arasındaki görüşme önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Yenişafak'tan Nur Banu Aras'ın haberine göre; zirvede Rusya-Ukrayna savaşı'ndaki son durum başta olmak üzere Karadeniz'in güvenliği, bölgesel gelişmeler ve iki ülke arasındaki ilişkilerin masaya yatırıldı. Karadeniz'in kuzeyindeki savaşın bitirilmesine için İstanbul'da kurulması planlanan barış masası da toplantıda gündeme geldi. Karadeniz'deki güvenlik risklerinin de değerlendirildiği toplantıda İnsansız Hava Aracıları ile İstanbul Boğazı yakınlarında Türk sahipli bir gemiye yapılan saldırı da iki liderinde ajandasındaydı.

BÖLGESEL HAVA SAVUNMA SİSTEMİ



Görüşmede ABD ve İsrail' in İran' a yönelik saldırılarıyla başlayan ve kısa zamanda genişleyen savaşın bölgedeki etkileri de konuşuldu. Bu bağlamda, görüşmede bölgesel hava savunma sistemlerinin de ele alındığı aktarıldı.

Karadeniz'de kalıcı çözüm



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "İstanbul'da gerçekleştirilecek görüşmelerde, Ukrayna'yla ikili gündemimizdeki konular ile bölgesel gelişmelerin yanı sıra İstanbul süreci başta olmak üzere ateşkesin tesisi ve kalıcı çözüme yönelik çabaların ele alınması öngörülmektedir" açıklamasında bulundu.



NATO ile de görüştü



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Mark Rutte ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, bölgesel krizler ve NATO gündemini değerlendirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre görüşmede, küresel gelişmeler ve İttifak'ı doğrudan ilgilendiren başlıklar ele alındı. Erdoğan, İran'a yönelik müdahaleyle başlayan sürecin 'jeostratejik bir açmaza' sürüklendiğini belirterek, uluslararası toplumun savaşı sona erdirmek için daha fazla çaba göstermesi gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin hava savunmasına yönelik NATO desteğine de değinen Erdoğan, bu dayanışmanın İttifak'ın caydırıcılığını güçlendirdiğini ifade etti. Erdoğan ayrıca, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın barışla sonuçlanması için diplomatik girişimlerin sürdüğünü kaydetti. Görüşmede Erdoğan, 7-8 Temmuz 2026'da düzenlenecek NATO Ankara Zirvesi'nde İttifak'ın gelecekteki tehditlere karşı daha güçlü ve etkin hale getirilmesini temenni etti. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Dolmabahçe Ofisi'nde Hamas heyetini kabul etti. Kabulde Gazze'deki son durum ele alındı.



Zelenski: İstanbul'a gelmeye hazırız



Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile bir araya geldi. Burada konuşan Zelenski, savaşın nasıl durdurulacağını konuştuklarını belirterek, "Müzakerelere ve barış görüşmelerine ihtiyacımız var. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştük. O da barıştan yana, müzakerelerin İstanbul'da yapılmasını istiyor. Gelmeye hazırız. Liderler düzeyinde yapılacak bir toplantıya hazır olduğumuzu söyledim" diye konuştu.



Erdoğan, Putin ile görüşmüştü



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Rustem Ümerov ile Ankara'da görüşmesinden 3 gün sonra önceki gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yapmıştı.