Bakanlık şikayet etti, polis evine gitti: Ünlü oyuncuya soruşturma!
İstanbul Zeytinburnu'nda kızıyla birlikte ölü bulunan Fatmanur Çelik'in istismar iddiaları ve ölümü hakkında yaptığı sert açıklamalar nedeniyle Gülben Ergen hakkında soruşturma açıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın şikayeti üzerine evine polis gelen ünlü sanatçı, "Fatmanur ve minik kızı için ifade vermekten onur duyacağım" diyerek duruşundan taviz vermeyeceğini açıkladı.
Kuran'a Hizmet Vakfı yöneticisi Ayhan Şengüler tarafından istismar edildiği iddia edilen Fatmanur Çelik ile kızı Hifa İkra Şengüler'in ölümü ile ilgili açıklamaları nedeni ile Gülben Ergen'e soruşturma açıldı.
Haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran şarkıcı, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının şikayeti üzerine evimize polis geldi. Fatmanur ve minik kızı için ifade vermekten onur duyacağım" ifadelerini kullandı.
Gülben Ergen'in Fatmanur Çelik'e hayatını kaybetmeden önce de destek vermişti.
