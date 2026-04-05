Bakanlık marka marka ifşa etti: Lahmacunda sakatat, köftede deri!
Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşın sağlığını hiçe sayan firmaları ifşa etmeye devam ediyor. 2 Nisan 2025 tarihli yeni listede; lahmacunda sakatat, köftede deri dokusu ve zeytinyağında tohum yağları kullanımı gibi mide bulandıran detaylar yer aldı.
Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.
Zaman zaman güncellenen ve yenileri eklenen uygunsuz ürünler listesine yeni markalar ve ürünler girdi.
Son yapılan testlerde lahmacunda sakatat, kıymada kanatlı eti, köftede deri dokusu kullanımı ve zeytinyağı üretiminde çeşitli usulsüzlükler tespit edildi.
İşte 02/04/2025 tarihinde duyurulan ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi: