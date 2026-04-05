Motorine yeni zam yolda: Litresi 85 TL'yi geçecek!
Küresel piyasalardaki dalgalanma pompayı vurdu; motorinin litre fiyatına bu geceden itibaren 7,65 TL zam bekleniyor. İstanbul'da fiyatlar 85 TL'yi aşacak.
Küresel piyasalardaki dalgalanma, döviz kurundaki oynaklık ve art arda gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı sürdürüyor.
Küresel enerji piyasalarındaki yükselişin etkisiyle motorinin litre fiyatına 5 Nisan'ı 6 Nisan'a bağlayan gece yaklaşık 7,65 TL zam yapılması bekleniyor. Artışın pompaya yansıması halinde İstanbul'da motorin 85 TL bandına, Ankara'da 86,25 TL'ye, İzmir'de ise 86,52 TL'ye çıkacak.Peki İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları ne kadar?
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 62.60 TL
Motorin: 77.47 TL
LPG: 34.99 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 62.45 TL
Motorin: 77.32 TL
LPG: 34.39 TL
Ankara:
Benzin: 63.57 TL
Motorin: 78.60 TL
LPG: 34.87 TL
İzmir:
Benzin: 63.85 TL
Motorin: 78.87 TL
LPG: 34.79 TL