CHP, Özkan Yalım'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti
CHP, Özkan Yalım'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti
Kabine yoğun gündemle toplanacak: Hangi başlıklar öne çıkıyor?
Kabine yoğun gündemle toplanacak: Hangi başlıklar öne çıkıyor?
Bursa'da başkan vekili için seçim tarihi belli oldu
Bursa'da başkan vekili için seçim tarihi belli oldu
5 kişinin yaşamını yitirdiği kazada: Otobüs sahibi tutuklandı
5 kişinin yaşamını yitirdiği kazada: Otobüs sahibi tutuklandı
Diyanet İşleri Başkanlığı 3 bin 200 personel alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 3 bin 200 personel alacak
MSB duyurdu: İğneada açıklarında tespit edilen mayın, imha edildi
MSB duyurdu: İğneada açıklarında tespit edilen mayın, imha edildi
Bankalar yeni rekor tahminleri açıklarken altında ters köşe!
Bankalar yeni rekor tahminleri açıklarken altında ters köşe!
İran'dan yeni uyarı: Hürmüz gibi o da kapatılabilir
İran'dan yeni uyarı: Hürmüz gibi o da kapatılabilir
Şirket iflas etti, 600 kişi mağdur oldu: 177 kişi kutsal topraklardan döndü
Şirket iflas etti, 600 kişi mağdur oldu: 177 kişi kutsal topraklardan döndü
Bakan Gürlek: 'Suça sürüklenen çocuk' kavramı temelden değişecek
Bakan Gürlek: 'Suça sürüklenen çocuk' kavramı temelden değişecek
İhracatın şampiyonu yine otomotiv: Binek oto düştü, otobüs coştu!
İhracatın şampiyonu yine otomotiv: Binek oto düştü, otobüs coştu!
2026 YDS/1 20 farklı dilde yapıldı
2026 YDS/1 20 farklı dilde yapıldı
TBMM'de gündem yoğun: Babalık izni iki katına, annelik izni 6 aya çıkıyor!
TBMM'de gündem yoğun: Babalık izni iki katına, annelik izni 6 aya çıkıyor!
Avukat sayısı 5 yılda yüzde 44 arttı: Her 3 avukattan biri yeni!
Avukat sayısı 5 yılda yüzde 44 arttı: Her 3 avukattan biri yeni!
Bakan Memişoğlu paylaştı: Türkiye kendi kanser ilacını dünyaya hediye edecek
Bakan Memişoğlu paylaştı: Türkiye kendi kanser ilacını dünyaya hediye edecek
TBMM'ye gönderilen 31 bin dilekçede 'yok artık' dedirten istekler
TBMM'ye gönderilen 31 bin dilekçede 'yok artık' dedirten istekler
Ortaokul ve liseler için TYMM doğrultusunda 3 Bin 205 yeni soru yayımlandı
Ortaokul ve liseler için TYMM doğrultusunda 3 Bin 205 yeni soru yayımlandı
TCMB ve Bakanlıktan ortak yalanlama: 'Gizli bilgi' iddiaları gerçek dışı
TCMB ve Bakanlıktan ortak yalanlama: 'Gizli bilgi' iddiaları gerçek dışı
Motorine yeni zam yolda: Litresi 85 TL'yi geçecek!
Motorine yeni zam yolda: Litresi 85 TL'yi geçecek!
Bakanlık marka marka ifşa etti: Lahmacunda sakatat, köftede deri!
Bakanlık marka marka ifşa etti: Lahmacunda sakatat, köftede deri!
Meclis'te haftanın ilk gündemi 'doğum izni' düzenlemesi
Meclis'te haftanın ilk gündemi 'doğum izni' düzenlemesi
Emlak piyasasında 'boş ev' dönemi: Kiracılı evden daha değerli!
Emlak piyasasında 'boş ev' dönemi: Kiracılı evden daha değerli!
Devlet ÖTV'den karşıladı: Depoda 830 TL cepte kaldı!
Devlet ÖTV'den karşıladı: Depoda 830 TL cepte kaldı!
Domates 50 TL'den 250 TL'ye: Bakanlıktan inceleme
Domates 50 TL'den 250 TL'ye: Bakanlıktan inceleme
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey görevden uzaklaştırıldı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey görevden uzaklaştırıldı
Gaziantep Adliyesi'nde operasyon: 2 zabıt katibi tutuklandı, 1 savcı açığa alındı
Gaziantep Adliyesi'nde operasyon: 2 zabıt katibi tutuklandı, 1 savcı açığa alındı
İçişleri Bakanı: Abdülhamid Han neyse, bugün de Cumhurbaşkanımız aynı şey
İçişleri Bakanı: Abdülhamid Han neyse, bugün de Cumhurbaşkanımız aynı şey
Enerji Bakanı: Elektrik çağına doğru gidiyoruz
Enerji Bakanı: Elektrik çağına doğru gidiyoruz
Kaçarken polise çarptı: 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü gözaltında
Kaçarken polise çarptı: 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü gözaltında
Ankara-İstanbul hattında kritik proje: 9 dakikaya düşecek
Ankara-İstanbul hattında kritik proje: 9 dakikaya düşecek
Ana sayfaHaberler Yaşam

Şirket iflas etti, 600 kişi mağdur oldu: 177 kişi kutsal topraklardan döndü

Umre ibadeti için gittikleri kutsal topraklarda anlaştıkları tur şirketinin iflasıyla büyük bir mağduriyet yaşayan 600'e yakın vatandaş için sevindirici haber geldi. AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci'nin girişimleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğiyle Türk Hava Yolları seferber edildi. Gecenin ilerleyen saatlerinde İstanbul'a ulaşan 177 kişilik ilk kafile, memleketleri Sakarya'ya uğurlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Nisan 2026 14:50, Son Güncelleme : 05 Nisan 2026 14:48
Yazdır
Umre vazifesini yerine getirirken anlaştıkları tur şirketinin ödemelerini yapmaması nedeniyle kaldıkları otellerden çıkarılmak istenen ve Türkiye'ye gelmek için uçak biletleri alınmayan vatandaşların yurda dönmesi için yapılan girişimler olumlu sonuçlandı.

AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci'nin girişimleri sonucu 177 kişi, Türk Hava Yollarına ait uçakla gece saatlerinde İstanbul'a geldi.

Havalimanında umreden dönen vatandaşları karanfille karşılayan İnci, gazetecilere, yüzlerce kişinin mağdur olduğunu ve durumu çözmek için büyük bir çaba harcadıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle mağdur vatandaşların Türkiye'ye getirildiğini belirten İnci, şöyle devam etti:

"600'e yakın vatandaşımız umre için gittiği kutsal topraklarda mağdur oldu. Anlaştıkları tur şirketinin iflas ettiği haberiyle mağduriyet yaşadılar. Cumhurbaşkanı'mızın vatandaşlarımızı Türkiye dışında bırakması mümkün değildi ve onun destekleriyle hacılarımızı yurda getirdik. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'mıza, Türk Hava Yolları Genel Müdürü'ne de teşekkür ederiz. Bugün ilk kafile geldi. Bütün hacıları getireceğiz. Buradan otobüslere biniyorlar. Sakarya'ya doğru yola çıkacaklar. Fakat bundan sonra başka firmalar adına benzeri durumlar yaşanmaması için gerekli adımlar atılacak."

Umreden dönenlerden Mehmet Zeyneloğlu ise yaşanan zorluklara rağmen ibadetlerini yerine getirdiklerini söyledi.

İlk 10 günün iyi geçtiğini belirten Zeyneloğlu, "Gittiğimiz firmanın iflas ettiğini ve bizim otelden çıkmamız gerektiği söylendi. Tabii ki biz orada bir panikledik. Sonra yaptığımız görüşmelerde kendi cebimizden ekstra para verip kaldık. Sonra yurda dönemedik. Sağ olsun Cumhurbaşkanı'mız ve milletvekilimiz araya girdi, biletlerimiz alındı, geldik. Firmaları iflas ettiği için ortada kalan bazı vatandaşlar Medine'ye gidemedi. Bazıları sokakta kaldı, bir süre sonra otellere tekrar yerleştirildi." diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber