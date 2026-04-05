Antalya'da ağaca çarpan otomobildeki 2 genç öldü
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Nisan 2026 10:19, Son Güncelleme : 05 Nisan 2026 10:48
R.U.'nun (19) kullandığı 09 NC 159 plakalı otomobil, Sülekler Mahallesi'nde yol kenarındaki ağaca çarptı.
İhbar üzerine kaza yerinde jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, araçta bulunan Abdullah Ç. (17) ile Kemal Y.'nin (14) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada ağır yaralanan sürücü R.U. ve araçta bulunan M.S. (15) ise hastaneye kaldırıldı.