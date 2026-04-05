CHP, Özkan Yalım'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti
Ana sayfaHaberler Eğitim

Meslek Lisesi'nde ürettikleri otonom robotla dünya 2'ncisi oldular

Bursa Yıldırım Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencileri Saltukcan Özgünal ve Ecrin Gülser, öğretmenleriyle birlikte geliştirdikleri 'Altay' isimli robotla, Çekya'da düzenlenen, 8 ülkeden 28 takım 56 öğrencinin katıldığı 'RoboPlzen 2026'da 'Otonom Araç Kategorisi'nde dünya 2'ncisi oldu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 05 Nisan 2026 10:38, Son Güncelleme : 05 Nisan 2026 10:40
Yıldırım Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencileri Saltukcan Özgünal ve Ecrin Gülser, öğretmenleri Ramazan Belyurt rehberliğinde 3 ay üzerinde çalışma yapıp, 'Altay' ismini verdikleri otonom robotu üretti. Bursa'daki yarışmada elemeleri geçerek birinci olan öğrenciler, Çekya'nın Pilsen şehrinde düzenlenen robot yarışmasına gitmeye hak kazandı. 8 ülkeden 28 takım 56 öğrencinin projeleriyle geldikleri, 'RoboPlzen 2026 Uluslararası Robot Yarışması'na katılan Özgünal ve Gülser, üretip 'Altay' ismini verdikleri robot ile 'Otonom Araç Kategorisi'nde ikinci olurken, genel sıralamada ise üçüncülüğü elde etti.

'ORADAKİ HİÇBİR RAKİP BİZİ ZORLAMADI'

Yaptıkları riskli bir hareket nedeniyle birinciliği kaçırdıklarını söyleyen Saltukcan Özgünal, "Projeyi hocam bize anlattı. Çok hoşumuza gitti. Bu projede gerekli olan İngilizce ve teknik bilgi olarak yeterli olduğumuzu düşündüm. Bursa'daki yarışmada birinci olmadan önce içimde endişe vardı. Kazanınca yurt dışı bizi korkutmadı. Oradaki hiçbir rakip bizi zorlamadı. Rakiplerimiz zor değil kolaydı. İkinci olmamızın sebebi ise son anda yaptığımız hamleydi. Son turda robotumuz hızlı gittiği için üzerindeki su bardağının devrilmesi sonucu maalesef birinciliği kaybedip ikinci olduk. Çok üzüldük. Önümüzdeki projeler için de çalışıyoruz" dedi.

'ÜLKEMİN ADINI YURT DIŞINDA DUYURMAK BENİ ÇOK GURURLANDIRDI'

Türk bayrağını yurt dışında dalgalandırmaktan duyduğu gururu dile getiren Ecrin Gülser ise "Aslında öğretmenimizin teşvik etmesiyle bu yarışmaya katıldık. Bu yarışmada da İngilizce sunum ve robotu teknik olarak bilmemiz gerekiyordu. Hocamız bizi uygun gördü. Çalışmalarımız aylar sürdü. Hem çalışma hem de robot üzerinde yeni şeyler denemek aylar aldı. Yurt dışında olmak beni çok mutlu ederken bir yandan da endişelendirdi. Ülkemin adını yurt dışında duyurmak beni çok gururlandırdı" diye konuştu.

'ÖNÜMÜZDEKİ YARIŞMALARDA DA YERİMİZİ ALACAĞIZ'

Özgünal ve Gülser'e çalışmalarında rehberlik eden Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Ramazan Belyurt, "Biz devamlı yarışmalara katılıyoruz. Alt yapımız mevcut. Bursa'da yapılan elemelere katılıp birinci olduk ve Çekya'daki yarışmaya katılmaya hak kazandık. Önümüzdeki yarışmalarda da yerimizi alacağız" ifadelerini kullandı.

'KENDİNİZE GÜVENİRSENİZ BAŞARABİLİRSİNİZ İLKESİYLE YETİŞTİRİYORUZ'

Öğrencileri başarılı olma yönünde motive ettiklerini belirten Okul Müdürü Ömer Yılmaz ise "Öğrencilerimiz her alanda kendilerini geliştirme ve kendi alanlarıyla ilgili yarışmalara katılmak için emek göstermekteler. Gençlere inanıp, kendinize güvenirseniz başarabilirsiniz ilkesiyle yetiştirmeye çalışmaktayız. Bu anlamda 2 senedir robot yarışmasına katılan çocuklarımızın, bu sene hızlı çizgi izleyen robotta öncelikle Bursa, sonrasında Çekya'da olan yarışmada dünya 2'nciliği ve 3'üncülüğü elde etmesi bizi onurlandırdı" dedi.

