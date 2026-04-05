KADES rekoru: 394 bin ihbara 5 dakikada müdahale!

İstanbul'da Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) üzerinden geçen yıl yapılan 394 bin 486 ihbara polis ekipleri 5 dakika içerisinde müdahale etti.

Aile içi ve kadına yönelik şiddet vakalarına en kısa sürede müdahale ederek, kadınların ve çocukların güvenliğini sağlamak amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen KADES, acil durumlarda kadınların tek dokunuşla güvenlik güçlerine ulaşmasını sağlıyor.

Uygulama üzerinden yapılan ihbarlar doğrudan en yakın polis ekiplerine iletilirken, olaylara hızlıca müdahale ediliyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, KADES kapsamında 2025 yılı içerisinde 394 bin 486 ihbar aldı. Bu ihbarların öncelikli olarak değerlendirilmesi sayesinde ekipler olay yerlerine 5 dakika içinde ulaştı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Seyhan Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KADES'in 2018'den itibaren ülke genelinde kullanıldığını hatırlattı.

Uygulamanın şiddeti daha kısa sürede önlemek için geliştirildiğini ve Türkiye'deki tüm kadınların uygulamayı ücretsiz indirebileceğini vurgulayan Öztürk, "Sadece kadın vatandaşlar indirebilir, Android ve IOS uygulamalarından arama butonuna 'KADES' yazdıktan sonra indirilebilir. Uygulamamız ücretsizdir. Kendisi veya herhangi birisine şiddet uygulandığında KADES butonuna bastığı zaman en yakın devriye ya da motorize ekiplerimiz olay yerine intikal ederek müdahale ediyor. Olay yerine en yakın ekip intikal eder, o da maksimum 3 veya 5 dakika içerisinde gelmektedirler." dedi.

Şiddete tanık olan kadınlar da KADES'i kullanabilir

Polis memuru Sinan Özçelik ise uygulamayı sadece kadınların kullanabileceğini, herhangi bir şiddet tehlikesi altında olan ya da şiddet gören, tanıklık yapanların butona basarak ihbar yapabileceğini kaydetti.

İhbarın ardından olay yerine en yakın ekiplerin müdahale için harekete geçtiğini anlatan Özçelik, şöyle devam etti:

"Bilgi amaçlı olarak tüm kadın vatandaşlarımızın indirmesinde fayda var. Kendisi herhangi bir şiddete maruz kalmasa bile sokakta caddede veya herhangi bir alışveriş merkezinde şiddete maruz kalma olayına tanıklık edebilir. Şiddete maruz kalan kadın o anda belki de KADES uygulaması butonuna basamayacak durumda olabilir. Buna tanıklık eden bir kadın kendi uygulaması üzerinden o olay için ihbarda bulunabilir ve derhal ekiplerimizin sevk edilmesi sağlanır."

Öztürk, KADES ihbarlarını öncelikli ihbar olarak kabul ettiklerini belirterek, "Bundan yaklaşık 3-4 ay önce kendini o an tehlike anında olduğunu hisseden kadın vatandaşımız KADES uygulamasına basarak ekip talebinde bulunmuştur. Israrlı takip konusuydu bu konu, kendisinin takip edildiğini, şüphelendiği bir şahsın olduğunu gelen ekiplerimize anlatarak konu hakkında şikayetçi olacağını bildirdi. Şüpheli kişi de gerekli adli birimlere intikal ettirilerek gerekli adli işlemler başlatıldı." diye konuştu.