Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin kendi laboratuvarlarında geliştirdiği ilk özgün kanser molekülünün Faz 1 çalışmalarının başarıyla sonuçlandığını açıkladı. Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Rana Sanyal liderliğinde geliştirilen ve doğrudan tümör hücresini hedefleyen teknoloji, yan etkileri azaltırken tedavi etkisini artırıyor. Bakan Memişoğlu, "Türkiye ilk molekülünü dünya sağlığına hediye edecek" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Nisan 2026 11:32, Son Güncelleme : 05 Nisan 2026 11:39
Bakan Memişoğlu paylaştı: Türkiye kendi kanser ilacını dünyaya hediye edecek
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Türkiye kendi laboratuvarında, hastanelerinde, hocaları ve bilim insanları vasıtasıyla ilk defa bir molekülü ortaya çıkarma aşamasında. Bugün faz 1 çalışmalarında çok başarılı oldu." dedi.

Bakan Memişoğlu, kanser tedavisinde yürütülen çalışmalar ve tarama programlarına ilişkin, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Kanserle ilgili dünyanın sayılı ülkesinde bulunan ücretsiz tarama programlarının Türkiye'de uygulandığına işaret eden Memişoğlu, "Tarama programlarımız özellikle meme, serviks (rahim ağzı) ve bağırsak kanserleri ile ilgili olarak belirli gruplara ücretsiz olarak yapılıyor." diye konuştu.

Tarama çalışmalarının aile hekimlerinin koordinasyonunda sürdürüldüğünü aktaran Memişoğlu, "Son bir yılda 7 milyon 700 bin vatandaşımıza ücretsiz kanser taraması yaptık. Vatandaşlarımızı mesajlarla aile hekimliklerine, sağlıklı hayat merkezlerine ve toplum sağlığı merkezlerimize davet ediyoruz. Vatandaşlarımıza, mesaj göndererek de tarama programlarına davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Mobil tarama araçlarıyla da sahada aktif hizmet verildiğini belirten Memişoğlu, yapılan taramalarda 276 bin kişinin şüpheli olarak değerlendirildiğini ve 28 bininde erken kanser şüphesi tespit edildiğini bildirdi.

Taramalar sayesinde 28 bin vatandaş erken tanıyla tedavi imkanına kavuştu

Bakan Memişoğlu, kanserde erken teşhisin önemine dikkati çekerek, "28 bin vatandaşımızın erken tanı olarak tedaviye ulaşmasını sağladık. 'Kanserden korkma, geç kalmaktan kork' diyoruz. Böyle bir imkanımız var. Özellikle belirli bir yaş grubunda 40 yaşın üzerindeki bütün vatandaşlarımıza sağlıklı hayat merkezlerimizde ve aile hekimliklerimize ücretsiz kanser taraması yapılıyor." şeklinde konuştu.

Türkiye'de yapay zeka destekli tanı sistemlerinin de kullanıldığını ifade eden Memişoğlu, "Bütün sağlıktaki altyapımızla dünyanın en iyi hekimleri ve sağlık çalışanlarımızla insanlarımıza en iyi tedavileri, uygulamaları yapıyoruz. Türkiye bu konuda örnek durumda. Bugün kanser tedavileri için her taraftan ülkemize gelebilirler." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye ilk molekülünü dünya sağlığına hediye edecek"

Bakan Memişoğlu, Türkiye'de keşfedilip geliştirilerek klinik araştırmayla hastalara ulaşan ilk özgün ilaç adayının faz 1 klinik araştırmasının başarıyla tamamlandığını belirterek, bu gelişmenin bilimsel açıdan kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Memişoğlu, şöyle konuştu:

"Kanserle ilgili Boğaziçi Üniversitemizden filizlenen Türkiye'nin ilk molekülünün faz 1 çalışmasındaki başarıyı ifade etmek istiyorum. Türkiye kendi laboratuvarında, hastanelerinde, hocaları ve bilim insanları vasıtasıyla ilk defa bir molekülü ortaya çıkarma aşamasında. Bugün faz 1 çalışmalarında çok başarılı oldu. Burada emeği geçen Abdurrahman Yurt Arslan Onkoloji Hastanemiz, Koç Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesinden Prof. Dr. Rana Sanyal hocamıza özellikle teşekkür ediyorum. Türkiye, çok büyük bir başarının öncesinde faz 1 çalışmalarında çok başarılı görünüyor. İnşallah, faz 2 ve 3'ten sonra Türkiye kendi bilim insanları ve altyapısıyla ilk molekülünü dünya sağlığına hediye edecek."

"İlacın doğrudan tümör hücresini hedeflemesi sağlanarak yan etkileri azaltıyor"

Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi ve EIC Avrupa Kadın Yenilikçiler Büyük Ödülü sahibi Prof. Dr. Rana Sanyal de yürütülen çalışmaya ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Bizim teknolojimiz ilacın doğrudan tümör hücresini hedeflenmesini sağlayarak, yan etkileri azaltıyor. Aynı zamanda tedavinin de etkisini artırıyor. Biyoteknoloji girişimimizde çeşitli kanser türleri için bu teknolojiyle geliştirdiğimiz ilaç adayları üzerinde çalışmalarımız hızla devam ediyor. Erken dönem araştırmalarımızı yürüttüğümüz Boğaziçi Üniversitesi ve Hedefli Tedavi Teknolojileri Merkezi'nden klinik araştırmalarımızı yürüten uzman ekiplere ve iş ortaklarımıza, araştırmaya katılan gönüllülerden yatırımcılarımıza kadar bu başarıda çok sayıda kişinin emeği ve katkısı var.

Sağlık Bakanlığımızın denetiminde solid tümör hastalarında yürüttüğümüz faz 1 klinik araştırmamızın farklı aşamaları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının HAMLE Programı kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklendi. 'Turcorn 100' şirketleri arasına girerek ekosistemimizin en başarılı start-up'larına yönelik programlarda yer aldık. Bu başarı, bilimsel araştırmaların insana ulaşmasında güçlü bir ekosistemin ne kadar belirleyici olduğunun çok çarpıcı bir göstergesi."

