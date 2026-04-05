TBMM'de gündem yoğun: Babalık izni iki katına, annelik izni 6 aya çıkıyor!

TBMM Genel Kurulu, milyonlarca aileyi ve genci ilgilendiren "Sosyal Hizmetler Kanun Teklifi" için mesaiye başlıyor. Teklifle kadınların doğum izni 16 haftadan 24 haftaya çıkarılırken, babalık izni ise 10 güne yükseltiliyor. Dijital alanda ise devrim niteliğinde bir kararla; sosyal ağ sağlayıcıların 15 yaş altı çocuklara hizmet vermesi yasaklanıyor ve yaş doğrulama zorunluluğu getiriliyor.

Haber Giriş : 05 Nisan 2026 12:42, Son Güncelleme : 05 Nisan 2026 12:45
Haftalık çalışmalarına 7 Nisan Salı günü başlayacak Genel Kurul, sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri de içeren Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni ele alacak.

Doğum izni 16 haftadan 24 haftaya çıkıyor

Teklifle, kadınlara verilecek doğum izni 16 haftadan 24 haftaya çıkarılacak.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla analık izni süresi dolmuş ancak doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren 24 haftalık süresi henüz tamamlanmamış olan personele talepleri halinde 8 hafta ilave analık izni verilebilecek.

İşçiye, eşinin doğum yapması halinde verilecek ücretli izin süresi 5 günden 10 güne yükseltilecek.

Bir veya daha fazla çocuğa koruyucu aile olan memura, çocuğun teslim edildiği tarihten sonra isteği üzerine 10 gün izin verilecek.

15 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor

Sosyal ağ sağlayıcı, 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak ve bu hizmetin sunulmaması konusunda yaş doğrulama dahil gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacak.

Oyun platformu, usulüne uygun olarak derecelendirilmeyen oyunları sunamayacak.

Geliri olmayan kadın ve çocuklara harçlık verilecek

Çocukların kuruluş bakımına alınmaksızın ailesi veya yakını yanında bakımı ve desteklenmesi amacıyla koruyucu ve önleyici çalışmalar yapılacak, ihtiyaç halinde bölgesel şartlar dikkate alınarak sosyal ve ekonomik destek sağlanacak.

Yeterli geliri olmadığı değerlendirilen kadınlara ve çocuklara, geçici maddi yardım yapılmasına karar verilmemiş olması halinde, ilgili Kanun'da belirtilen orana göre hiçbir kesinti yapılmaksızın net harçlık verilecek.

Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Alt Komisyon, kamu denetçilerinin 2025 Yıllık Raporu kapsamında kendi faaliyet alanları ile ilgili sunum yapacak.

Salı ve Çarşamba günleri partilerin meclis grup toplantıları yapılacak

Salı ve çarşamba günleri, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek.

