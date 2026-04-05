İhracatın şampiyonu yine otomotiv: Binek oto düştü, otobüs coştu!

Türkiye ihracatının lokomotif sektörü otomotiv, Mart ayını 3 milyar 293 milyon dolarlık dış satımla kapattı. Binek otomobil grubundaki düşüşe rağmen otobüs-minibüs-midibüs grubunda yaşanan %10'luk artış dikkat çekti. OİB Başkanı Baran Çelik, sektörün küresel pazardaki esnekliğini ve liderliğini koruduğunu vurguladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Nisan 2026 14:02, Son Güncelleme : 05 Nisan 2026 14:04
Türkiye otomotiv endüstrisi, mart ayında 3 milyar 293 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye ihracatının lider sektörü olan otomotiv endüstrisinin mart dış satımı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,3 düşüşle 3 milyar 293 milyon dolar oldu.

Türkiye ihracatında birinci sıradaki yerini koruyan otomotiv sektörünün ülke ihracatından aldığı pay da yüzde 16,9 oldu. Bu yılın ocak-mart döneminde otomotiv endüstrisi ihracatı ise yüzde 4,3 artarak 9 milyar 896 milyon dolar oldu.

Ürün Gruplarında Tedarik Endüstrisi Liderliğini Korudu

Sektör ihracatında en büyük ürün grubu olan "tedarik endüstrisi"nin mart ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre seviyeyi koruyarak 1 milyar 318 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

"Binek otomobiller" ihracatı martta yüzde 20 düşerek 909 milyon dolar, "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatı yüzde 3,5 azalışla 553 milyon dolar, "otobüs-minibüs-midibüs" ihracatı yüzde 10 artışla 293 milyon dolar ve "çekiciler" ihracatı yüzde 5 artışla 178 milyon dolar oldu.

OİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin mart ayı ihracatı ise 42 milyon dolar olarak gerçekleşti.

En Büyük Pazar Almanya Oldu

Mart ayında sektörün en büyük pazarı olan Almanya'ya ihracat yüzde 6 azalışla 525 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Fransa, yüzde 1 düşüş ve 456 milyon dolarlık ihracat rakamıyla ikinci büyük pazar olurken İtalya'ya ise geçen ay yüzde 8 artışla 306 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

OİB Başkanı Çelik: "Liderliğimizi Koruyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Otomotiv endüstrisi olarak martta yaşadığımız kısmi daralmaya rağmen ülke ihracatındaki liderliğimizi ve stratejik önemimizi korumaya devam ediyoruz. Binek otomobillerdeki düşüşe karşılık otobüs-midibüs-minibüs grubundaki yüzde 10'luk artış, ürün çeşitliliğimizin küresel pazardaki rekabet gücünü ve esnekliğini bir kez daha kanıtladı. Bu yıl sonundaki sürdürülebilir ihracat hedeflerimize kararlılıkla ilerliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

