Bakan Kacır: 114 teknoparkta 12 bin 800'den fazla girişimci araştırma yapıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'de 114 teknoparktaki 12 bin 800'den fazla girişimin araştırma, geliştirme ve inovasyon faaliyetlerinde bulunduğuna işaret ederek, "Türkiye'nin özel sektörü bugün inovasyon ekosisteminin lokomotifi haline geldi." ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Nisan 2026 14:18, Son Güncelleme : 05 Nisan 2026 14:24
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Kacır, Teknopark İstanbul'da düzenlenen Girişimci Buluşması Programı'nda girişimcilerle bir araya geldi.

Kacır, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sanayi ülkesi olmasının yanında teknoloji ülkesi olduğuna da dikkati çekerek, Türkiye'nin sadece ağzında gümüş kaşıkla doğanların değil hayal kuranların, araştıranların, geliştirenlerin, inovasyon yapanların ve icat çıkaranların başarı hikayeleri yazabildiği bir ülke haline geldiğini bildirdi.

Bu durumun teknoparklarla, AR-GE ve tasarım merkezleriyle mümkün olduğunu belirten Kacır, "Üniversitedeki bilginin teknoloji girişimciliğiyle buluşturulması sayesinde mümkün oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Kacır, Türkiye'de 23 yıl önce sadece 2 teknoparkın yer aldığına ve sadece 56 şirketin bu teknoparklarda AR-GE faaliyetlerinde bulunduğuna işaret ederek, "Bugün Türkiye'de 114 teknopark var ve 12 bin 800'den fazla girişim Türkiye'nin teknoparklarında araştırma, geliştirme ve inovasyon yapıyor." ifadesini kullandı.

- "Yeni fikirler fabrikaları inşa ettik"

Araştırma altyapısında elde edilen başarının da altını çizen Kacır, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin özel sektörü bugün inovasyon ekosisteminin lokomotifi haline geldi. Araştırma altyapılarımızla, laboratuvarlarımızla adeta yeni fikirler fabrikaları inşa ettik. Sonuçlarını da her alanda görmeye başladık. Ne kadar büyük sorunlar olursa olsun, karanlık ne kadar baskın hale gelmiş olursa olsun biz inanıyoruz ki her zaman bir kolaylık vardır ve muhakkak bir aydınlık yakındır. Biz bu anlayışla bu inançla çalıştık tarih boyunca ve bugün de bundan sonra da bu inançla yolumuza devam edeceğiz."

