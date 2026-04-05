Konya'da kız yurdundaki olaya ilişkin Valilikten açıklama

Konuya ilişkin Konya Valiliği de açıklama yaptı.

04.04.2026 günü Ereğli ilçemizde bulunan Kız Öğrenci Yurdu çevresinde gerçekleştirilen rutin asayiş uygulaması sırasında, bir şahsın polis ekiplerimizi fark ederek kaçması üzerine yakalama çalışması başlatılmıştır. Yapılan takip ve yakalama çalışması esnasında şahsın "dur" ikazına uymaması üzerine polis ekiplerimizce havaya bir el uyarı ateşi açılmıştır. Yakalanan şahsın erkek öğrenci yurdunda kalan öğrencilerden olduğu anlaşılmış, yakalama esnasında yurtta kalan öğrenciler arasında kısa süreli panik yaşanmıştır. Gözaltına alınan şahısla ilgili adli işlemler başlatılmış olup, soruşturma adli makamlarca titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.