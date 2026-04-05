8. Etnospor Forumu'nun sonuç bildirgesi

Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen ve TRT'nin iletişim ortağı olduğu, Dünya Etnospor Birliğine bağlı 29 ülkeden 50 kurumsal üyenin temsilcilerinin yanı sıra devlet yetkilileri, federasyon temsilcileri, akademisyenler ve araştırmacıların katıldığı 8. Etnospor Forumu tamamlandı.

Forumun kapanış programında "Katılımcı taraflar, bu hususlarda mutabakata vardıklarını beyan ederler." duyurusunun ardından sonuç bildirgesi okundu.

Dünya Etnospor Birliğinin temel değerleri olan barış, dayanışma, saygı ve geleneğin günümüz dünyasının içinden geçtiği kriz dönemlerinde her zamankinden daha hayati öneme sahip olduğu belirtilen bildirgede, "Gazze'de evleri bombalanan çocukların cenaze ritüellerini oyuna çevirmek zorunda kaldığı, İran'da çocukların okul zili yerine füze sesleri duyduğu bir dünya düzeni kabul edilemez. Dünya Etnospor Birliği, her kültürün ve dilin kendine yer bulduğu bir çatı yaratmayı hedeflerken, bu platformun ortak dilinin 'barış' olması gerektiği kararlılıkla vurgulanmıştır. Geleneksel sporlar, kültürlerarası diyaloğu artırarak küresel ölçekte çatışmaların gölgesinde değil barışın inşasında kilit bir rol üstlenmelidir" denildi.

Etik ve güvenlik vurgusu

Bildirgede, forumun en önemli ve somut çıktısı olarak geleneksel sporların geleceğini şekillendirecek "Ethnosports 2027" vizyonunun uluslararası kamuoyuna ilan edildiği, "Ethnosports 2027"nin yalnızca spor etkinliği veya yerel bir festival değil spor, kültür, deneyim ve diplomasi olmak üzere 4 ana sütun üzerine inşa edildiği, yeni ve bütüncül bir "küresel sahne" niteliğinde olduğu vurgulandı.

Geleneksel sporlarda kural setlerinin şeffaf, adil ve uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi gerektiği kaydedilen bildirgede, ancak bu standartlaştırma sürecinin, oyunların yerel renklerini, kültürel aidiyetini ve sivil motivasyonunu yok eden katı bir tek tipleşmeye dönüşmemesi gerektiğinin altı çizildi.

Bildirgede, çok katmanlı bir etkinlik olan "Ethnosports 2027" için risk ve kriz yönetimi birimi esaslarının belirlenmesi, insan sağlığı protokolleri, veterinerlik hizmetleri, lojistik mühendisliği ve tedarik zincirlerinin en üst uluslararası standartlarda, entegre bir yapıda kurgulanması gerektiğine işaret edildi.

"Etik ve güvenlik" konularına dikkati çekilen bildirgede, "Doping, bahis ve her türlü manipülasyona karşı 'sıfır tolerans' ilkesi benimsenmiş olup, etkinliğin meşruiyetini korumak adına sporcu güvenliği ve fair-play en üst düzeyde güvence altına alınacaktır. Hakem ve oyuncular için uluslararası lisanslama ve akreditasyon sistemleri hızla hayata geçirilmelidir" ifadeleri yer aldı.

"Ethnosports 2027 vizyonu küresel bir miras olarak tarihe geçecektir"

Tamamen geleneksel sporlara adanmış, 7 gün 24 saat erişilebilir küresel dijital medya platformlarının kurulması ve uluslararası yayın haklarının profesyonel iştirakler aracılığıyla yapılandırılmasının hedeflendiği aktarılan bildirgede, şunlar kaydedildi:

"Sponsorluk, salt bir finansman sağlama aracı olarak değil markalarla yerel değerler arasında kurulan bir 'anlam ortaklığı' olarak yeniden tanımlanmıştır. Klasik logo görünürlüğünün ötesinde, sponsorlara ve izleyicilere etkileşimli deneyim alanları sunularak pasif izleyicinin aktif katılımcıya dönüşmesi sağlanmalıdır. 8. Etnospor Forumu katılımcıları, bu bildirgede yer alan kararların hayata geçirilmesi ve geleneksel sporların evrensel bir değer olarak yaşatılması için uluslararası kurumları, devletleri, yerel yönetimleri ve özel sektörü iş birliğine davet etmektedir. Ethnosports 2027 vizyonu, insanlığın kültürel çeşitliliğine dayanan, geçmişten aldığı güçle geleceğin barışçıl ve birleştirici dünyasını inşa eden küresel bir miras olarak tarihe geçecektir."