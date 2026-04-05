Beşiktaş'tan dev sponsorluk anlaşması

Beşiktaş, stadyum isim hakkı ve reklam gelirleri kapsamında Tüpraş ile toplam 1,18 milyar lira + KDV tutarında anlaşmaya imza attı. Kulüp tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, sözleşme 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olacak şekilde üç sezonu kapsıyor.

Anlaşma kapsamında 2026/27, 2027/28 ve 2028/29 sezonlarına ilişkin toplam bedelin tamamı peşin olarak ödenecek. Böylece Beşiktaş, önemli bir finansman kaynağını erken tahsil etmiş olacak.

Sözleşmede ayrıca performansa dayalı ek gelir kalemi de yer aldı. Buna göre, belirlenen başarı kriterlerinin sağlanması halinde 2026-2027 sezonu için 51,2 milyon TL + KDV tutarında başarı primi ödenecek. İzleyen sezonlarda ise bu prim tutarı, bir önceki sezonun primi üzerine TÜİK'in açıkladığı yıllık TÜFE oranı eklenerek artırılacak.

Söz konusu anlaşma, Beşiktaş'ın son yıllardaki en yüksek tutarlı sponsorluk gelirlerinden biri olarak öne çıkıyor.