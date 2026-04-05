TESK Genel Başkanı Palandöken: Esnaf için özel enerji tarifesi şart

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, küresel gelişmelerin etkisiyle yükselen petrol fiyatları ile elektrik ve doğal gaza yapılan zamların esnaf ve sanatkarlar üzerindeki maliyet baskısını artırdığını söyledi.

Enerji giderlerindeki artışın işletmeler için sürdürülebilirliği zorlaştırdığını belirten Palandöken, özellikle akaryakıt, elektrik ve doğal gaz kalemlerinde yaşanan yükselişin hem üretim hem de hizmet sektöründe maliyetleri yukarı çektiğini ifade etti.

Palandöken, "Küresel gelişmelerin etkisiyle petrol fiyatlarında yaşanan artış ile elektrik ve doğal gaza yapılan yüzde 25'lik zam esnaf ve sanatkarlarımızı olumsuz etkiliyor. Zaten zor şartlar altında ayakta kalmaya çalışan esnafımız için enerji maliyetlerindeki bu yükseliş, iş yapmayı her geçen gün daha da zorlaştırıyor" değerlendirmesinde bulundu.

'Özel tarife enflasyon baskısını da azaltır'

TESK Başkanı Palandöken, esnaf ve sanatkarlara yönelik özel bir enerji ve ticari akaryakıt tarifesinin hayata geçirilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Artan enerji maliyetlerinin doğrudan fiyatlara yansıdığını ve bunun enflasyon üzerinde ilave baskı oluşturduğunu belirten Palandöken, esnafa uygulanacak daha uygun tarifelerin hem işletmelerin maliyetlerini azaltacağını hem de piyasa fiyatlarındaki artışın sınırlanmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Palandöken, "Elektrik, doğal gaz ve akaryakıtta esnafımıza uygulanacak daha uygun bir tarife, işletmelerin maliyetlerini azaltacak ve piyasadaki fiyat artışlarının önüne geçilmesine katkı sağlayacaktır. Esnafın ayakta kalması, piyasaların canlı kalması demektir. Esnaf ve sanatkara verilecek bu destek hem ticaretin sürdürülebilirliğine hem de enflasyonun düşmesine önemli katkı sağlayacaktır" dedi.