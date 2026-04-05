MSB duyurdu: İğneada açıklarında tespit edilen mayın, imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İğneada açıklarında tespit edilen mayının, Sualtı Savunma (SAS) timlerince imha edildiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Nisan 2026 18:00, Son Güncelleme : 05 Nisan 2026 18:00
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Karadeniz'de sürüklenen mayın tehdidine karşı, Deniz Kuvveti Komutanlığına bağlı gemiler ve deniz hava vasıtaları ile keşif-gözetleme faaliyetlerine 7 gün 24 saat aralıksız devam edildiği belirtildi.
Son olarak İğneada açıklarında tespit edilen ve mayın olduğu belirlenen şüpheli cismin, SAS timleri tarafından denizde başarılı şekilde imha edildiği vurgulandı.