Dışişleri Bakanı Fidan, Şara ve Zelenski ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ziyareti kapsamında Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Nisan 2026 20:50, Son Güncelleme : 05 Nisan 2026 20:52
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Suriye'de temaslarına devam ederken, Türkiye, Suriye ve Ukrayna arasında üçlü görüşme düzenlendi.
Görüşmeye, Bakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye temasları kapsamında Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile üçlü görüşme gerçekleştirdi.