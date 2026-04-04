Hür-Sen Genel Başkanı: Maaşlar Enflasyon Karşısında Eriyor!

Hür-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, mart ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kuruoğlu, çalışanlar ve emeklilerin gelirlerinin enflasyon karşısında eridiğini savunarak, açıklanan resmi veriler ile vatandaşın günlük yaşamda karşılaştığı fiyatlar arasında ciddi farklılıklar bulunduğunu ifade etti.

Kuruoğlu'nun paylaştığı verilere göre, ENAG mart ayında enflasyonu aylık yüzde 4,10, yıllık ise yüzde 54,62 olarak hesapladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ise aynı döneme ilişkin enflasyonu aylık yüzde 1,94, yıllık yüzde 30,87 olarak açıkladı.

Bu farkın yalnızca bir hesaplama yöntemi farklılığı olmadığını belirten Kuruoğlu, "Mart ayı verileri bir kez daha göstermiştir ki açıklanan enflasyon ile vatandaşın yaşadığı hayat arasında derin bir uçurum var. Hangi enflasyona inanacağız? Market rafına mı, kira fiyatına mı, yoksa masa başında üretilen rakamlara mı?" ifadelerini kullandı.

Enflasyon farkının çalışanlar ve emekliler üzerindeki etkisine dikkat çeken Kuruoğlu, bu durumun alım gücünü doğrudan düşürdüğünü ve emeğin karşılığının eksik ödenmesine yol açtığını öne sürdü.

Kuruoğlu ayrıca, sorumluluğun yalnızca iktidara ait olmadığını dile getirerek, toplu sözleşme süreçlerinde memur ve emeklilerin yeterince temsil edilmediğini savundu. Hakem heyetine katılan bazı sendikaları da eleştiren Kuruoğlu, bu yapıların "adaletsizliği meşrulaştırdığını" iddia etti.