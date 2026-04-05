Bursa'da başkan vekili için seçim tarihi belli oldu

Bursa'da yürütülen soruşturma kapsamında Mustafa Bozbey'in tutuklanarak belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasının ardından Büyükşehir Belediye Meclisi, 9 Nisan'da yeni başkanvekilini seçmek için olağanüstü toplanacak. Bursa'da 106 üyeli Büyükşehir belediye Meclisindee, Cumhur İttifakı'nın toplam üye sayısı 59'a ulaşıyor

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Nisan 2026 20:36, Son Güncelleme : 05 Nisan 2026 20:41
Bursa'da başkan vekili için seçim tarihi belli oldu

Rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey , geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldı.

Valilik ve kaymakamlıklar tarafından meclis üyelerine gönderilen yazıda, Büyükşehir Belediye Meclisi, 9 Nisan Perşembe günü saat 11.00'de yeni başkanvekilini seçmek için olağanüstü toplanacak.

Valilikten meclis üyelerine gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Bursa Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğünün, 05.04.2026 tarihli E-53988792-260.01.01-256294 sayılı ve 'Başkan Vekili Seçimi' konulu yazısına istinaden Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı 9 Nisan 2026 Perşembe günü saat 11.00'de Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilecektir."

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Cumhur İttifakı'nın üstünlüğü bulunurken, başkanvekili seçiminin meclis çoğunluğu doğrultusunda şekillenmesi bekleniyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde çoğunluk 50 sandalye ile AK Parti'de. Cumhur İttifakı'nın toplam üye sayısı 59'a ulaşıyor. CHP'nin üye sayısı ise Mustafa Bozbey'le birlikte 41.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisinde Sandalye dağılımı şöyle:

AK Parti: 50
CHP: 41
MHP: 8
İYİP: 3
BBP: 1
Yeniden Refah Partisi: 1
Türkiye İttifakı Partisi: 1
Bağımsız: 1

SORUŞTURMADAN AYRINTILAR

Soruşturma kapsamında Bursa 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerle bağlantılı 7 şirkete kayyum atanmasına karar vermişti.

Bozbey'in Nilüfer Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 7 şirkete kayyum atanmasına ilişkin Sulh Ceza Hakimliği kararında, şüphelilerle firmalar arasındaki para transferleri, hesap uyumsuzlukları ve bazı şirketlerin "paravan" olarak kullanıldığına yönelik iddialar yer aldı.

Soruşturmada eski Nilüfer Belediye başkanları Mustafa Bozbey ve Turgay Erdem ile bir kısım belediye çalışanlarının inşaat projelerinde rüşvet karşılığında usulsüz emsal artışları yaparak kendilerine ve proje sahiplerine maddi menfaat sağladıkları iddia edildi. Soruşturmaya konu haksız kazancın 15 milyar 951 bin 309 TL olduğu kaydedildi.

Emniyet tarafından hazırlanan raporda; Bozbey'in Seres Gayrimenkul Yatırım AŞ firmasında satış elemanı ve danışman olarak çalıştığının görüldüğü, ayrıca 2021 yılının son aylarında firmada SGK başlangıcının bulunduğu, 2022 yılı itibarıyla da mal ve hizmet satışlarında artışların olağandan fazla mahiyette olduğunun değerlendirildiği belirtildi.

Raporda, Bozbey'in eşi ile firma arasında yoğun para transferinin bulunduğu ifade edildi.

"HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI"

Raporda, Mustafa Bozbey'in eşinin yetkili olduğu Fide Özel Eğitim AŞ'nin incelenen beyannamelerinde 2017 yılı ve devamında brüt satış toplamının 24 milyon 844 bin 589 lira, yine 2017 yılı ve devamında toplamda 29 milyon 100 bin 960 lira zarar edildiği ancak 30 Temmuz 2025'e kadar firma hesaplarına 49 milyon 87 bin 135 lira para girişinin olduğu vurgulandı.

Firmaya ait tüm satışların bankacılık sistemleri üzerinden gerçekleşmesi halinde hesaplarına brüt satışlar kadar para girebileceği, bu nedenle brüt satışlarla hesaplarına giren paranın uyumsuz ve hayatın olağan akışına uygun olmadığı ifade edildi.

