Otomotiv ihracatı martta 3,3 milyar dolar oldu

Türkiye otomotiv endüstrisi, mart ayında 3 milyar 293 milyon dolarlık ihracata imza attı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre sektörün dış satımı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,3 oranında geriledi.

Türkiye ihracatında ilk sıradaki yerini koruyan otomotiv sektörünün toplam ihracattan aldığı pay ise yüzde 16,9 olarak kaydedildi. Yılın ilk çeyreğinde ise sektör ihracatı yüzde 4,3 artışla 9 milyar 896 milyon dolara ulaştı.

Sektörde en büyük ürün grubu olan tedarik endüstrisi, mart ayında ihracatını koruyarak 1 milyar 318 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Binek otomobil ihracatı yüzde 20 düşüşle 909 milyon dolara gerilerken, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 3,5 azalarak 553 milyon dolar oldu.

Otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı yüzde 10 artışla 293 milyon dolara yükselirken, çekici ihracatı da yüzde 5 artarak 178 milyon dolara çıktı. "Diğer" başlığı altındaki ihracat ise 42 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Mart ayında en büyük pazar olan Almanya'ya ihracat yüzde 6 düşüşle 525 milyon dolar oldu. Fransa 456 milyon dolarla ikinci sırada yer alırken, İtalya'ya ihracat yüzde 8 artışla 306 milyon dolara ulaştı.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, mart ayında yaşanan sınırlı daralmaya rağmen sektörün liderliğini koruduğunu belirterek, "Binek otomobillerdeki düşüşe rağmen otobüs-minibüs-midibüs grubundaki artış, ürün çeşitliliğimizin küresel pazardaki rekabet gücünü ortaya koyuyor. Yıl sonu ihracat hedeflerimize kararlılıkla ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.