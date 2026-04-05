Otomotiv ihracatı martta 3,3 milyar dolar oldu

CHP, Özkan Yalım'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti
CHP, Özkan Yalım'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti
Kabine yoğun gündemle toplanacak: Hangi başlıklar öne çıkıyor?
Kabine yoğun gündemle toplanacak: Hangi başlıklar öne çıkıyor?
Bursa'da başkan vekili için seçim tarihi belli oldu
Bursa'da başkan vekili için seçim tarihi belli oldu
5 kişinin yaşamını yitirdiği kazada: Otobüs sahibi tutuklandı
5 kişinin yaşamını yitirdiği kazada: Otobüs sahibi tutuklandı
Diyanet İşleri Başkanlığı 3 bin 200 personel alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 3 bin 200 personel alacak
MSB duyurdu: İğneada açıklarında tespit edilen mayın, imha edildi
MSB duyurdu: İğneada açıklarında tespit edilen mayın, imha edildi
Bankalar yeni rekor tahminleri açıklarken altında ters köşe!
Bankalar yeni rekor tahminleri açıklarken altında ters köşe!
İran'dan yeni uyarı: Hürmüz gibi o da kapatılabilir
İran'dan yeni uyarı: Hürmüz gibi o da kapatılabilir
Şirket iflas etti, 600 kişi mağdur oldu: 177 kişi kutsal topraklardan döndü
Şirket iflas etti, 600 kişi mağdur oldu: 177 kişi kutsal topraklardan döndü
Bakan Gürlek: 'Suça sürüklenen çocuk' kavramı temelden değişecek
Bakan Gürlek: 'Suça sürüklenen çocuk' kavramı temelden değişecek
İhracatın şampiyonu yine otomotiv: Binek oto düştü, otobüs coştu!
İhracatın şampiyonu yine otomotiv: Binek oto düştü, otobüs coştu!
2026 YDS/1 20 farklı dilde yapıldı
2026 YDS/1 20 farklı dilde yapıldı
TBMM'de gündem yoğun: Babalık izni iki katına, annelik izni 6 aya çıkıyor!
TBMM'de gündem yoğun: Babalık izni iki katına, annelik izni 6 aya çıkıyor!
Avukat sayısı 5 yılda yüzde 44 arttı: Her 3 avukattan biri yeni!
Avukat sayısı 5 yılda yüzde 44 arttı: Her 3 avukattan biri yeni!
Bakan Memişoğlu paylaştı: Türkiye kendi kanser ilacını dünyaya hediye edecek
Bakan Memişoğlu paylaştı: Türkiye kendi kanser ilacını dünyaya hediye edecek
TBMM'ye gönderilen 31 bin dilekçede 'yok artık' dedirten istekler
TBMM'ye gönderilen 31 bin dilekçede 'yok artık' dedirten istekler
Ortaokul ve liseler için TYMM doğrultusunda 3 Bin 205 yeni soru yayımlandı
Ortaokul ve liseler için TYMM doğrultusunda 3 Bin 205 yeni soru yayımlandı
TCMB ve Bakanlıktan ortak yalanlama: 'Gizli bilgi' iddiaları gerçek dışı
TCMB ve Bakanlıktan ortak yalanlama: 'Gizli bilgi' iddiaları gerçek dışı
Motorine yeni zam yolda: Litresi 85 TL'yi geçecek!
Motorine yeni zam yolda: Litresi 85 TL'yi geçecek!
Bakanlık marka marka ifşa etti: Lahmacunda sakatat, köftede deri!
Bakanlık marka marka ifşa etti: Lahmacunda sakatat, köftede deri!
Meclis'te haftanın ilk gündemi 'doğum izni' düzenlemesi
Meclis'te haftanın ilk gündemi 'doğum izni' düzenlemesi
Emlak piyasasında 'boş ev' dönemi: Kiracılı evden daha değerli!
Emlak piyasasında 'boş ev' dönemi: Kiracılı evden daha değerli!
Devlet ÖTV'den karşıladı: Depoda 830 TL cepte kaldı!
Devlet ÖTV'den karşıladı: Depoda 830 TL cepte kaldı!
Domates 50 TL'den 250 TL'ye: Bakanlıktan inceleme
Domates 50 TL'den 250 TL'ye: Bakanlıktan inceleme
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey görevden uzaklaştırıldı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey görevden uzaklaştırıldı
Gaziantep Adliyesi'nde operasyon: 2 zabıt katibi tutuklandı, 1 savcı açığa alındı
Gaziantep Adliyesi'nde operasyon: 2 zabıt katibi tutuklandı, 1 savcı açığa alındı
İçişleri Bakanı: Abdülhamid Han neyse, bugün de Cumhurbaşkanımız aynı şey
İçişleri Bakanı: Abdülhamid Han neyse, bugün de Cumhurbaşkanımız aynı şey
Enerji Bakanı: Elektrik çağına doğru gidiyoruz
Enerji Bakanı: Elektrik çağına doğru gidiyoruz
Kaçarken polise çarptı: 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü gözaltında
Kaçarken polise çarptı: 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü gözaltında
Ankara-İstanbul hattında kritik proje: 9 dakikaya düşecek
Ankara-İstanbul hattında kritik proje: 9 dakikaya düşecek
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Otomotiv ihracatı martta 3,3 milyar dolar oldu

Türkiye otomotiv endüstrisi, mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 düşüşle 3 milyar 293 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Sektör, ihracatta liderliğini sürdürdü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Nisan 2026 23:15, Son Güncelleme : 05 Nisan 2026 23:13
Yazdır
Türkiye otomotiv endüstrisi, mart ayında 3 milyar 293 milyon dolarlık ihracata imza attı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre sektörün dış satımı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,3 oranında geriledi.

Türkiye ihracatında ilk sıradaki yerini koruyan otomotiv sektörünün toplam ihracattan aldığı pay ise yüzde 16,9 olarak kaydedildi. Yılın ilk çeyreğinde ise sektör ihracatı yüzde 4,3 artışla 9 milyar 896 milyon dolara ulaştı.

Sektörde en büyük ürün grubu olan tedarik endüstrisi, mart ayında ihracatını koruyarak 1 milyar 318 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Binek otomobil ihracatı yüzde 20 düşüşle 909 milyon dolara gerilerken, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 3,5 azalarak 553 milyon dolar oldu.

Otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı yüzde 10 artışla 293 milyon dolara yükselirken, çekici ihracatı da yüzde 5 artarak 178 milyon dolara çıktı. "Diğer" başlığı altındaki ihracat ise 42 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Mart ayında en büyük pazar olan Almanya'ya ihracat yüzde 6 düşüşle 525 milyon dolar oldu. Fransa 456 milyon dolarla ikinci sırada yer alırken, İtalya'ya ihracat yüzde 8 artışla 306 milyon dolara ulaştı.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, mart ayında yaşanan sınırlı daralmaya rağmen sektörün liderliğini koruduğunu belirterek, "Binek otomobillerdeki düşüşe rağmen otobüs-minibüs-midibüs grubundaki artış, ürün çeşitliliğimizin küresel pazardaki rekabet gücünü ortaya koyuyor. Yıl sonu ihracat hedeflerimize kararlılıkla ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber