6 Nisan 2026'dan önemli gündem başlıkları

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Nisan 2026 00:00, Son Güncelleme : 06 Nisan 2026 00:03
1- Anadolu Ajansı (AA) 106 yaşında

- AA'nın 106. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla AA Genel Müdürü Serdar Karagöz ve beraberindeki heyet, Anıtkabir'i ziyaret edecek.

- Heyet, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve AA'nın kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakacak, manevi huzurunda saygı duruşunda bulunacak.

(Ankara/13.30)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti'yi ziyaret edecek, partisinin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu Toplantısına ve Çağdaş Gazeteciler Derneği "Yılın Başarılı Gazetecileri Ödül Töreni"ne katılacak.

(Ankara/12.00/15.00/19.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 1. Helal Akreditasyon Kongresi'nin açılışı ile Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği Ödül Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/10.00/19.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Bölge Müdürleri Toplantısı Açılış Töreni'ne katılacak.

(Ankara/10.30)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, hazine bonosu ve tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

(Ankara)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin reel efektif döviz kuru ile fiyat gelişmeleri raporunu açıklayacak.

(İstanbul/14.30/18.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılar ile İran'ın misillemesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 28. haftası, Kocaelispor-RAMS Başakşehir karşılaşmasıyla sona erecek.

(Kocaeli/20.00)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Bahçeşehir Koleji-Glint Manisa Basket ve Beşiktaş GAİN-Karşıyaka müsabakaları yapılacak.

(İstanbul/20.30/20.30)

3- 2026 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonu, ESTÜ Spor Salonu'nda başlayacak. Organizasyonun yarı finalinde; Ziraat Bankkart-İstanbul Gençlikspor ve Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe Medicana maçları oynanacak.

(Eskişehir/15.00/19.00)

4- Türkiye Tenis Federasyonu ile Mercedes-Benz arasındaki sponsorluk anlaşmasının tanıtımı, Mercedes-Benz Otomotiv Merkez Ofisi'nde yapılacak.

(İstanbul/10.00)

