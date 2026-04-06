Bir araç yandı, 14 lüks araç kül oldu
İstanbul Beşiktaş'ta araç kiralama şirketinin önünde park halindeki otomobilde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler diğer araçlara da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken 14 araçta maddi hasar meydana geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Nisan 2026 07:30, Son Güncelleme : 06 Nisan 2026 09:26
Barbaros Bulvarı'nda 4 katlı binanın girişindeki iş yerinin önünde bulunan bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, park halindeki 14 araca sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araçlarda hasar oluştu.
Olayda, kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor.