Bitcoin'de felaket senaryosu: '10 bin dolara gerileyebilir'

Bloomberg'den Mike McGlone, Bitcoin'in 10 bin dolara kadar düşebileceği yönündeki tahminini yineledi. Bu kez beklentisini net bir sınır olarak belirlediği 75 bin dolara dayandırdı.

Bloomberg Intelligence stratejisti Mike McGlone, Bitcoin'in uzun vadeli denge fiyatı olarak gördüğü yaklaşık 10 bin dolara geri düşebileceğine dair düşüş eğilimli görüşünü yineledi.

Tezi, Bitcoin'in 75 bin doları kesin olarak geri kazanamaması ve üzerinde tutunamamasına dayanıyor. Bu seviye hem teknik hem de psikolojik açıdan kritik bir seviye ve bunun üzerinde kalıcı bir kırılma, onun düşüş beklentisini geçersiz kılacak.

Bitcoin 75 bin dolar seviyesini kararlı bir şekilde geri alır ve korursa, düşüş tezi geçersiz olacak. Eğer bunu başaramazsa, McGlone'un görüşüne göre keskin bir düşüş olup, fiyatlar 2020 başlarında görülen 10 bin dolara kadar gerileyebilir.