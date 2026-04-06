Trafikte makas atan sürücü cezasız kalmadı
Adana'da trafikte otomobiliyle makas atarak ilerleyen sürücüye 90 bin lira ceza uygulandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Nisan 2026 10:38, Son Güncelleme : 06 Nisan 2026 10:55
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Adana-Sivas kara yolunun Sarıçam ilçesi mevkiinde bir otomobil sürücüsünün trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü ve makas attığına yönelik ihbar yapıldı.
Makas atması cep telefonu kamerasıyla kaydedilen sürücüye 90 bin lira ceza kesildi.
Sürücünün aracı 60 gün trafikten men edildi.