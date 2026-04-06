Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'ndaki gemilerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu, "Türk sahipli 3 gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti. dedi.

"Türk denizcilerimizi yakından takip etmeye devam edeceğiz"

Bekleyen 12 gemimiz olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeleri yakından takip ediyor, bölgede bulunan Türk sahipli gemilerimizi ve Türk denizcilerimizi anlık olarak izliyoruz.

Dışişleri Bakanlığımızla yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde, Irak'tan yüklediği ham petrolü Malezya'ya taşımak üzere seyir halinde olan Ocean Thunder isimli Türk sahipli gemi dün gece itibarıyla Hürmüz Boğazı'nı güvenle geçerek Körfez'den çıkışını tamamladı.

Böylece savaşın başlangıcından bu yana Körfez'de bekleyen 3 gemi Hürmüz Boğazı'ndan güvenle ayrılmış oldu.

Bu geçişle birlikte Hürmüz Boğazı çevresinde bulunan Türk sahipli gemi sayısı 12'ye, çıkış talebi bulunan gemi sayısı da 8'e düşmüştür.

Halihazırda bölgeden ayrılmak isteyen 8 gemimiz ve bu gemilerde görevli 156 personelimizin emniyetli şekilde intikali için çalışmalarımıza kesintisiz olarak devam ediyoruz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Dışişleri Bakanlığımız ve diğer ilgili kurumlarımızla bölgede bulunan Türk sahipli gemilerimizi ve Türk denizcilerimizi yakından takip etmeye devam edeceğiz."