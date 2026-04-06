Türkiye'den Afrika'ya uzanan sağlık eli

Türkiye'nin Afrika'daki sağlık yatırımları, insani yardım odaklı bir yaklaşım olarak ortaya çıkarken, bugün stratejik ortaklık boyutuna ulaşarak bölgesel sağlık hizmetlerinde etkisini artırıyor.

Bu dönüşümün en somut örneklerinden biri olarak Somali'nin başkenti Mogadişu'da faaliyet gösteren Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yalnızca Somali vatandaşlarına değil, çevre ülkelerden gelen hastalara da hizmet sunarak bölgesel bir sağlık merkezi olarak öne çıkıyor.

İleri tıbbi altyapısı, uzman kadrosu ve eğitim faaliyetleriyle dikkati çeken hastane, Somali'de sağlık sisteminin gelişimine katkı sağlarken aynı zamanda Türkiye ile Somali arasındaki işbirliğinin stratejik boyutunu güçlendiriyor.

Hastane Yönetici Yardımcısı Mohamed Hussein Ashraf, Dünya Sağlık Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, hastanenin Somali sağlık sistemi açısından taşıdığı öneme değindi.

Ashraf, hastanenin aynı zamanda bir eğitim ve araştırma kurumu olduğunu vurgulayarak, "Somali'de daha önce bulunmayan sağlık hizmetleri, Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile ülkeye kazandırıldı." ifadesini kullandı.

Hastanenin sadece sağlık hizmeti veren bir merkez olmadığına aynı zamanda bir eğitim ve araştırma hastanesi olduğuna işaret eden Ashraf, "Binlerce Somalili doktor burada yetişti. Bugün bu doktorların bir kısmı yine bu hastanede görev yapıyor." dedi.

Günde yaklaşık 1600 hastaya hizmet verdiklerini aktaran Ashraf, "Hastanemizin yatak kapasitesi 377 ve bu, Somali şartlarında oldukça büyük bir kapasite. Bu hastane sadece Somali halkına değil, tüm bölge ülkelerine hitap ediyor. Bu yönüyle tüm bölge için paha biçilmez bir değer." diye konuştu.

Stratejik ortaklık ve model çağrısı

Ashraf, hastanenin yalnızca mevcut sağlık hizmetleriyle sınırlı kalmadığını, aynı zamanda ülke genelinde sağlık altyapısının geliştirilmesine de katkı sunduğunu belirterek, "Önümüzdeki 5 yıl içinde Somali devleti ile birlikte 6-7 büyük hastanenin belirlenmesi ve geliştirilmesi konusunda, Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi modelini temel alarak çalışmalar yürütüyoruz." ifadesini kullandı.

"Diğer ülkelerin de sadece kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmesi değil, Türkiye'nin Somali'de uyguladığı model gibi işbirlikleri geliştirmesi gerekiyor." diyen Ashraf, bu yaklaşımın bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacağının altını çizdi.

Somali'de bir ilk: Parsiyel nefrektomi ameliyatı

Hastanede, Üroloji Bölümü Başkanı Dr. Khalid Ali Mohamed ile Üroloji Bölümü'nden Dr. Mohamed Mohamud Yusuf'un yer aldığı ekip tarafından Somali'de ilk kez parsiyel nefrektomi ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi.

Böbrek tümörlerinde organ koruyucu cerrahi yöntemlerden biri olan parsiyel nefrektomi ameliyatı, hastanın böbreğinin tamamının alınması yerine yalnızca tümörlü kısmın çıkarılmasını sağlıyor.

Operasyonun başarıyla tamamlanması, Somali'de ileri düzey cerrahi müdahalelerin yapılabildiğini ortaya koyması açısından önem taşıyor.

Parsiyel nefrektomi ameliyatı geçiren Ali Gele Abdi, böbrek rahatsızlığı nedeniyle Somali'de üç farklı hastaneye başvurduğunu ve daha önce kendisine böbreğinin tamamen alınması gerektiğinin söylendiğini aktardı.

Mogadişu'daki Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldikten sonra üroloji bölümünde tedavi edildiğini anlatan Abdi, "Şu anda çok mutluyum. Her iki böbreğimi de aynı şekilde hissediyorum ve artık eskisi gibi bir problemim yok." diye konuştu.

Tedavi sürecinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Abdi, hastane yönetimine ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Türk doktorlar da görev yapıyor

Hastanede görev yapan Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yavuz Selim Dayıoğlu, göz sağlığı alanında sunulan hizmetlerin bölgesel önemine işaret etti.

Dayıoğlu, "Burası sadece Somali halkına değil, çevredeki bölge ülkelerine de hitap eden bir sağlık merkezidir. Aynı zamanda Somali'de komplike vakaların sevk edildiği ve tedavilerinin gerçekleştirildiği bir eğitim ve araştırma hastanesidir." ifadelerini kullandı.

Poliklinikte ileri cerrahi müdahalelerin başarıyla uygulandığını belirten Dayıoğlu, "En sık fako yöntemiyle katarakt cerrahisi, şaşılık ameliyatları, gözyaşı kanal sistemi operasyonları ve özellikle Somali'de yaygın olarak görülen, körlüğe neden olabilen glokom (göz tansiyonu) ameliyatları titizlikle gerçekleştirilmektedir." dedi.

2015'ten beri faaliyet gösteriyor

Somali'nin başkenti Mogadişu'da 2015'te açılan Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ülkenin sağlık sisteminde kritik rol üstlenmeye devam ediyor.

Türkiye'nin en büyük yurt dışı sağlık yatırımlarından biri olan hastane, 200'ün üzerinde yatak kapasitesiyle yalnızca Somali halkına değil, çevre ülkelerden gelen hastalara da hizmet sunuyor.

Hastane, acil servisten yoğun bakıma, ameliyathanelerden doğum ünitelerine kadar geniş bir yelpazede modern imkanlarla donatılmış durumda.

Somali'de uzun yıllar boyunca yaşanan iç savaş ve yetersiz altyapı nedeniyle zayıflayan sağlık sistemine ciddi bir destek sağlayan kurum, aynı zamanda eğitim faaliyetleriyle de öne çıkıyor.

Her yıl yüzlerce Somalili doktor, hemşire ve sağlık çalışanı burada eğitim alıyor ve Türkiye'den gelen uzmanlarla pratik deneyim kazanıyor.