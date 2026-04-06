Ankara Ticaret Mahkemelerinde büyük değişim kapıda!

Türkiye'de yatırım ortamının iyileştirilmesi ve hukuk güvenliğinin tesisi için Adalet Bakanlığı düğmeye bastı. Özellikle yabancı yatırımcının en büyük çekincesi olan "uzun süren davalar" sorunu, idari radikal kararları da beraberinde getiriyor. Ankara kulislerinden sızan bilgilere göre, başkentteki ticaret mahkemelerinde uzun süredir koltuğunu koruyan ancak performans kriterlerinin altında kalan başkanlar için değişim çanları çalmaya başladı. 360 günde bitmesi gereken davanın 5 yıla yayılması, artık sadece bir yargılama sorunu değil, bir sistem sorunu olarak görülüyor.

Ankara Ticaret Mahkemesi Başkanları Değişiyor: Hedef Süreye Uymayan Gidecek

Yargı sistemindeki hantallığı gidermek amacıyla Ankara'da ticaret mahkemesi başkanlıklarında geniş çaplı bir revizyon yapılması gündemde. Özellikle 10 yılı aşkın süredir aynı mahkemede başkanlık yapan isimlerin, davaları sonuçlandırma hızları mercek altına alındı. Bakanlık kaynakları, hedef süresi 360 gün olarak belirlenen davaların 5 yıl gibi fahiş sürelerde sonuçlandırılmasının ve yargılama aralıklarının çok uzun tutulmasının kabul edilemez olduğunu vurguluyor. Bu durumun, mahkemelerde kan değişimi ihtiyacını zorunlu kıldığı belirtiliyor.

Bilirkişi Raporlarında "Sonsuz Döngü" Dönemi Bitiyor: 7 Rapor Alıp Karar Veremeyen Mahkemeler Var

Ankara Ticaret Mahkemelerinde en büyük tıkanıklık noktası olarak görülen bilirkişi süreci, Adalet Bakanlığı'nın yakın markajına girdi. Şikayetlerin odağında; dosyaların bilirkişiden aylarca dönmemesi ve mahkeme başkanlarının sorumluluk almaktan kaçarak dosyayı sürekli ek raporlara boğması yer alıyor. Bazı mahkeme başkanlarının hiçbir hukuki risk almayıp, dosyayı "sonsuz döngü" şeklinde sürekli bilirkişi heyetlerine havale etmesi iş dünyasının sabrını taşırmış durumda.

Kulislerde konuşulan en çarpıcı örnek ise sistemin geldiği noktayı özetliyor: Ankara'da bir ticaret mahkemesi başkanının, tek bir dosyada ekleriyle birlikte tam 9 adet bilirkişi raporu aldırmasına rağmen hala davayı sonuçlandıramadığı ifade ediliyor. Bakanlığın, bu tür "karar veremeyen" ve dosyayı bilirkişiler üzerinden sürüncemede bırakan hakimler hakkında performans odaklı idari tasarruflarda bulunacağı belirtiliyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Net Mesaj: Yatırımcının Kafasında Soru İşareti Kalmayacak

Adalet Bakanı Akın Gürlek, iş dünyasını ve yatırımcıları yakından ilgilendiren yeni düzenlemelerin sinyalini verdi. Bakan Gürlek, sahadan gelen şikayetleri dikkatle takip ettiklerini belirterek, "Yatırımcı geldiği zaman aklında 'Ben ileride şu davayla karşılaşabilir miyim?', 'Şu davayı açsam şu ticaret mahkemesinde daha uzun sürer mi?' soruları olmamalı" dedi. Bu açıklamalar, performans sergileyemeyen ve davaları sürüncemede bırakan mahkeme başkanları üzerindeki baskıyı artırırken, sistemin daha dinamik hale getirileceğinin tescili olarak yorumlandı.

Ticari Davalarda Yeni Dönem: Tahkim ve Cebri İcra Kanunu Geliyor

Sadece personel değişimiyle yetinmeyen Bakanlık, yapısal reformlar için de hazırlıklarını tamamladı. İcra İflas Kanunu'nun isminin "Cebri İcra Kanunu" olarak değiştirilmesi ve sistemin tamamen modernize edilmesi öngörülüyor. Bilim Kurulu tarafından hazırlanan raporla birlikte, iş yoğunluğunun fazla olduğu illerde "İcra ve İflas Daireleri Başkanlıkları" kurulacak. Bu sayede dosya yükü hafifletilerek ticaretin önündeki hukuki engellerin birer birer kaldırılması hedefleniyor.

Tahkim Yasası Genişliyor: Mahkemelerin Yükü Hafifleyecek

Dış yatırımların önünü açmak için Tahkim Yasası'nda da kapsamlı bir değişikliğe gidiliyor. Ticari uyuşmazlıklar, sözleşme anlaşmazlıkları ve sigorta uyuşmazlıklarında tahkimin kapsamı genişletilecek. Bu hamleyle, hem mahkemelerin üzerindeki dosya baskısının azaltılması hem de iş dünyasına daha hızlı ve uzmanlaşmış bir çözüm yolu sunulması planlanıyor. Özellikle sahte çekle mücadele ve piyasa güvenliğini sağlamak adına Çek Yasası üzerinde de eş zamanlı çalışmalar yürütülüyor.