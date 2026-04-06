Eğitim-Bir-Sen Özgürlük Ve Sumud Filosu Yolcusu Başkanları İspanya'ya Uğurladı

Memur-Sen Genel Merkezi önünde düzenlenen törende, Genel Başkanımız Ali Yalçın ve konfederasyonumuzun genel başkan yardımcıları, sendikalarımızın genel merkez ve şube yöneticileri ile Özgürlük ve SUMUD Filosu yolcusu başkanlarımız ve aileleri ile Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) sözcüleri hazır bulundu.

Tören boyunca İngilizce ve Türkçe atılan "İnsanlığın Onuru Siyonizmi Yenecek", "Nehirden Denize Özgür Filistin", "Yaşasın Filistin, Kahrolsun Siyonizm", "Dön Yüzünü Hanzala Bak Yanında Ankara", "Gazze'ye Nefes Sumud Filosu", "Free Palestine" sloganları ile tüm dünyaya mesaj verildi.

"Stop Genocide!" yazılı pankartın önünde konuşan Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yakında yola çıkacak Özgürlük ve SUMUD Filosu'na katılacak sendikacıları yolcu etmek üzere bir araya geldiklerini, yaklaşık 200 geminin bu büyük insani girişimde yer almasının beklendiğini anlattı.

Filoda, Memur-Sen il temsilciliği görevi de bulunan Eğitim-Bir-Sen şube başkanlarının ve Eğitim-Bir-Sen genel başkan yardımcısının da yer alacağını belirten Yalçın, şöyle konuştu:

"SUMUD Filosu, Gazze'nin özgürlüğü, Gazzeli çocuklara eğitim yardımlarının ulaştırılması, bölgedeki sağlık sorunlarının dünya kamuoyuna bir kez daha güçlü şekilde haykırılabilmesi için büyük önem taşıyor. Filoda, Memur-Sen'imizin hassasiyetini, Türkiye'deki insanlarımızın duyarlılığını ve dünya kamuoyunun farkındalığını temsil edecek arkadaşlarımızdan Allah razı olsun."

Ali Yalçın, Eğitim-Bir-Sen olarak Filistin halkının sesi olmak adına birçok eylem ve etkinlik gerçekleştirdiklerini, bu çabayı Özgürlük ve SUMUD Filosu ile uluslararası alana taşıyacaklarını ifade etti.

Sağlık tesislerinin ve okulların bombalandığı, güvenli alanların ortadan kaldırıldığı, uluslararası kuralların tamamen işlevsiz hale getirildiği bu süreçte, siyonizmin azgınlığına karşı insan onurunu ve haysiyetini ayakta tutmak için büyük çaba sarf ettiklerini dile getiren Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi Özgürlük ve SUMUD Filosu'ndan bir kez daha dünyaya sesleneceğiz. İnanıyorum ve ümit ediyorum ki; Özgürlük Filosu'ndaki her arkadaşımız, oradaki her insan, dili, dini, dünya görüşü farklı olsa da insanlık ortak paydasında bir araya gelecek, insan onurunun ve haysiyetinin yaşatılması için mücadele edecek ve seslerini duyurmaya çalışacak. Tüm aktivistlere buradan teşekkürlerimizi yolluyoruz ve 'var olsunlar' diyoruz. İnanıyoruz ki bu yolculukla birlikte kapılar açılacak ve insani yardımlara fırsat verilecektir, bu umutla bu amaçla yola çıkıyor arkadaşlarımız."

Gazze'de yaşananların gündemde tutulması için üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceklerinin altını çizen Yalçın, "Nöbet yeniden başlıyor" diyerek SUMUD Filosu'nun yürüttüğü insani girişime destek çağrısında bulundu.

Törende yer alacak başkanlarımız, Gazze için çağrıda bulundu

Törende, Özgürlük ve SUMUD Filosu'na katılacak olan Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ali Deniz, Eğitim-Bir-Sen Ankara 1 Nolu Şube Başkanı ve Memur-Sen İl Temsilcisi Nevzat Öylek, Eğitim-Bir-Sen İstanbul 2 Nolu Şube Başkanı Mahmut Akay, Eğitim-Bir-Sen Afyonkarahisar 1 Nolu Şube Başkanı Mustafa Arslan, Eğitim-Bir-Sen Bingöl 1 Nolu Şube Başkanı ve Memur-Sen İl Temsilcisi Yunus Kava, Eğitim-Bir-Sen Mardin 1 Nolu Şube Başkanı ve Memur-Sen İl Temsilcisi Abdulselam Demir, Eğitim-Bir-Sen Kocaeli 1 Nolu Şube Başkanı ve Memur-Sen İl Temsilcisi Şahin Yaşlık, Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Kahta İşyeri Temsilcilerimizden Nevzat Güzel, Gazze'ye doğru çıkacakları yolculukla ilgili duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Konuşmaların ardından filo yolcuları, törene katılanlarla vedalaştılar.

Filonun en büyük gemisini Gazzeli çocuklar için eğitim araç ve gereçleriyle donatıyoruz

Ablukayı kırmak ve Gazzeli çocukların eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, Eğitim-Bir-Sen ile İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) arasında 31 Mart 2026'da bir iş birliği protokolü imzalanmıştı.

Protokol kapsamında, Özgürlük ve Kararlılık (SUMUD) Filosu'nun en büyük gemisini, güçlü teşkilatımızla birlikte Gazzeli çocuklar için eğitim araç ve gereçleriyle donatmak üzere yoğun çalışmalar yürütüyoruz.

Memur-Sen de başka bir gemi ile Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.



