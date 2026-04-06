Antalya'da kaçak alkole geçit yok: 1150 litre ele geçirildi
Antalya'nın Kepez ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda bin 150 litre kaçak alkol ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Nisan 2026 14:18, Son Güncelleme : 06 Nisan 2026 14:19
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak alkol ve sahte ürün ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kepez ilçesinde belirlenen bir iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, bin 150 litre kaçak alkol ile 135 paket kaçak sigara ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.