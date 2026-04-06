Dolar günü düşüşle kapattı
Haftaya düşüşle başlayan dolar, günü 44,58 TL'ye gerileyerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Nisan 2026 17:12, Son Güncelleme : 06 Nisan 2026 17:12
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|44,5910
|44,5920
|44,5840
|44,5850
|Avro
|51,5420
|51,5430
|51,5850
|51,5860
|Sterlin
|59,0550
|59,0650
|59,1670
|59,1770
|İsviçre frangı
|55,9450
|55,9550
|55,9980
|56,0080
|ANKARA
|ABD doları
|44,5610
|44,6410
|44,5540
|44,6340
|Avro
|51,5020
|51,5820
|51,5450
|51,6250
|Sterlin
|58,9950
|59,2050
|59,1070
|59,3170