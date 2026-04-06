İran'dan ABD'nin ateşkes teklifine 10 şartlı cevap
İran basını, İran yönetiminin ABD'nin ateşkes teklifini reddettiğini ve savaşın kalıcı olarak sona ermesine yönelik şartlarını içeren cevabını Pakistan'a ilettiğini bildirdi.
Tahran yönetiminin ABD'nin aracı ülkelerle ilettiği geçici ateşkes teklifini reddettiği belirtildi.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran, ABD'nin aracı ülkelerle ilettiği geçici ateşkesi teklifini reddettiğini Pakistan aracılığı ile iletti.
İranlı üst düzey yöneticiler, ABD'nin geçici ateşkes konusunu da içeren teklifini iki hafta değerlendirip reddettiklerine dair cevabı, ABD nakliye uçaklarının İsfahan'da vurulması olayının ardından Pakistan aracılığı ile muhataplarına iletti.
İran geçici ateşkes teklifine verdiği on maddelik cevapta kendi şartlarını da sundu.
İran'ın şartları arasında, savaşın kalıcı olarak sonlandırılması, yaptırımların kaldırılması ve Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş protokolü konuları yer aldı.