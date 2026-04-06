İran'dan ABD'nin ateşkes teklifine 10 şartlı cevap

Sürücülere sevindirici haber: Akaryakıt zamları iptal edildi!
Sürücülere sevindirici haber: Akaryakıt zamları iptal edildi!
TMO'dan 'Yunan pirinci satılıyor' iddialarına yanıt
TMO'dan 'Yunan pirinci satılıyor' iddialarına yanıt
Kabine 'Orta Doğu' gündemiyle toplandı
Kabine 'Orta Doğu' gündemiyle toplandı
Sağlıkta milli dönem: GÖKBEY 'hava ambulansı' olarak göreve başlıyor!
Sağlıkta milli dönem: GÖKBEY 'hava ambulansı' olarak göreve başlıyor!
Kadro alamayan akademisyenin intikamı: Meslektaşlarını sahte senetle dolandırdı!
Kadro alamayan akademisyenin intikamı: Meslektaşlarını sahte senetle dolandırdı!
Mustafa Bozbey tutuklanmıştı: Valilik 'geçici başkan' görevlendirdi
Mustafa Bozbey tutuklanmıştı: Valilik 'geçici başkan' görevlendirdi
Kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı
Kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı
Nüfusu 2 binin altına düşen belediyeler köye dönüşecek
Nüfusu 2 binin altına düşen belediyeler köye dönüşecek
YÖK Başkanı duyurdu: Üniversitelere yeni programlar açılacak
YÖK Başkanı duyurdu: Üniversitelere yeni programlar açılacak
Deniz kirliliğine sıkı denetim: Milyonluk ceza yağdı
Deniz kirliliğine sıkı denetim: Milyonluk ceza yağdı
Sosyal medyada '15 yaş' sınırı yasalaşıyor
Sosyal medyada '15 yaş' sınırı yasalaşıyor
Doğum izni 24 haftaya çıkıyor
Doğum izni 24 haftaya çıkıyor
Herkes tapusuna bakıyor; O detay yoksa yıkım kararı geliyor...
Herkes tapusuna bakıyor; O detay yoksa yıkım kararı geliyor...
6 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 51 gözaltı
6 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 51 gözaltı
Mağduru tehdit edene af yok! Hukukçular: Cezalar artmalı
Mağduru tehdit edene af yok! Hukukçular: Cezalar artmalı
Bir araç yandı, 14 lüks araç kül oldu
Bir araç yandı, 14 lüks araç kül oldu
CHP, Özkan Yalım'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti
CHP, Özkan Yalım'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti
Bursa'da başkan vekili için seçim tarihi belli oldu
Bursa'da başkan vekili için seçim tarihi belli oldu
5 kişinin yaşamını yitirdiği kazada: Otobüs sahibi tutuklandı
5 kişinin yaşamını yitirdiği kazada: Otobüs sahibi tutuklandı
Diyanet İşleri Başkanlığı 3 bin 200 personel alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 3 bin 200 personel alacak
MSB duyurdu: İğneada açıklarında tespit edilen mayın, imha edildi
MSB duyurdu: İğneada açıklarında tespit edilen mayın, imha edildi
Bankalar yeni rekor tahminleri açıklarken altında ters köşe!
Bankalar yeni rekor tahminleri açıklarken altında ters köşe!
İran'dan yeni uyarı: Hürmüz gibi o da kapatılabilir
İran'dan yeni uyarı: Hürmüz gibi o da kapatılabilir
Şirket iflas etti, 600 kişi mağdur oldu: 177 kişi kutsal topraklardan döndü
Şirket iflas etti, 600 kişi mağdur oldu: 177 kişi kutsal topraklardan döndü
Bakan Gürlek: 'Suça sürüklenen çocuk' kavramı temelden değişecek
Bakan Gürlek: 'Suça sürüklenen çocuk' kavramı temelden değişecek
İhracatın şampiyonu yine otomotiv: Binek oto düştü, otobüs coştu!
İhracatın şampiyonu yine otomotiv: Binek oto düştü, otobüs coştu!
2026 YDS/1 20 farklı dilde yapıldı
2026 YDS/1 20 farklı dilde yapıldı
TBMM'de gündem yoğun: Babalık izni iki katına, annelik izni 6 aya çıkıyor!
TBMM'de gündem yoğun: Babalık izni iki katına, annelik izni 6 aya çıkıyor!
Avukat sayısı 5 yılda yüzde 44 arttı: Her 3 avukattan biri yeni!
Avukat sayısı 5 yılda yüzde 44 arttı: Her 3 avukattan biri yeni!
Bakan Memişoğlu paylaştı: Türkiye kendi kanser ilacını dünyaya hediye edecek
Bakan Memişoğlu paylaştı: Türkiye kendi kanser ilacını dünyaya hediye edecek
İran'dan ABD'nin ateşkes teklifine 10 şartlı cevap

İran basını, İran yönetiminin ABD'nin ateşkes teklifini reddettiğini ve savaşın kalıcı olarak sona ermesine yönelik şartlarını içeren cevabını Pakistan'a ilettiğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Nisan 2026 18:16, Son Güncelleme : 06 Nisan 2026 18:27
İran'dan ABD'nin ateşkes teklifine 10 şartlı cevap

Tahran yönetiminin ABD'nin aracı ülkelerle ilettiği geçici ateşkes teklifini reddettiği belirtildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran, ABD'nin aracı ülkelerle ilettiği geçici ateşkesi teklifini reddettiğini Pakistan aracılığı ile iletti.

İranlı üst düzey yöneticiler, ABD'nin geçici ateşkes konusunu da içeren teklifini iki hafta değerlendirip reddettiklerine dair cevabı, ABD nakliye uçaklarının İsfahan'da vurulması olayının ardından Pakistan aracılığı ile muhataplarına iletti.

İran geçici ateşkes teklifine verdiği on maddelik cevapta kendi şartlarını da sundu.

İran'ın şartları arasında, savaşın kalıcı olarak sonlandırılması, yaptırımların kaldırılması ve Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş protokolü konuları yer aldı.

