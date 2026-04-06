ABK davasında gizli sanıktan itiraf: Kendi kendimi suçlamaya zorlandım

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik davada sanıklara verilen cezaların istinafta bozulmasının ardından 76 sanığın yargılanmasına yeniden başlandı.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 2023 yılında Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada, 3 Aralık 2024'te karar açıklandı. Örgüt elebaşı Ayhan Bora Kaplan'a 68 yıl hapis cezası verilirken, 36 sanık ise 1 yıl 6 ay 22 gün ile 21 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezasına çarptırıldı. Bölge Adliye Mahkemesi, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü üyelerinin yeniden yargılanması için dosyayı Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne geri gönderdi.

Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Ayhan Bora Kaplan ve Serdar Sertçelik ile tutuklu ve tutuksuz sanıklar katılırken taraf avukatları da salonda hazır bulundu. İddianamenin özetinin okunması ve sanıkların kimlik tespitinin ardından sanık Kaplan'a söz verildi.

SANIK YAKINLARI SALONDAN ÇIKARILDI

Sanık Kaplan'ın, "Operasyonu düzenleyen polisler de burada. Bunlar, FETÖ'den yargılanıyor" ifadeleri üzerine şikayetçi sanık sıfatıyla salonda yer alan polisler, tepki gösterdi. İzleyici kısmında bulunan Ayhan Bora Kaplan'ın yakınları da sanık polislere bağırarak, tepki gösterdi. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı, Kaplan'ın yakınlarını duruşmadan çıkarırken, sanık ve izleyicilere duruşmanın düzenini bozmamaları konusunda uyarıda bulundu.

'HEM GİZLİ TANIK HEM SANIK YAPILDIM'

Ardından Mahkeme Başkanı, tutuklu sanık Serdar Sertçelik'e söz verdi. 'M7' kod adıyla gizli tanık yapılma sürecini anlatan sanık Sertçelik, "Suç örgütünün başlangıcı olan 2021 yılında yapılan operasyonda benim adım geçmemektedir. 2023 yılında ise dosyada benim adım hiçbir şekilde geçmezken, 15 gün sonra adım dosyaya giriyor ve gözaltı kararım çıkıyor. Şu an iddianamede yönetici olarak yer alıyorum. Dosyanın 'M7' kod isimli gizli tanığı benim. Aynı dosyada hem gizli tanık hem sanık yapıldım. Kendi kendimi suçlamak zorunda bırakıldım. Baskı ve vaatlerle gizli tanık yapıldım" dedi.

'HEP AĞABEYİM ÜZERİNDEN TEHDİT EDİLDİM'

Emniyette mülakat odası olduğunu ve ön görüşme adı altında tehdit edildiğini öne süren Sertçelik, "Kendimi 'M7' olarak deşifre ettikten sonra kendi işlerine gelen kısımları dosyaya kazandırmışlar. Mülakat odasında insanları baskı ve şantajla istedikleri kıvama getiriyorlar ve ifade alıyorlar. Şevket Demircan, 'Bu dosyadan kurtuluşun yok. Öğretmen ağabeyin de tutuklanır' dedi. Beni bu dosyada yumuşak karnımdan, ağabeyimden vurdular. Bu dosyada hep ağabeyim üzerinden tehdit edildim. Ben gizli tanık olduktan sonra pasta kesip kutlama yaptılar. İşkence ve tehditler bitti" diye konuştu. Sanık Sertçelik'in ifadesinin ardından duruşmaya ara verildi.