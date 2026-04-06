İzmir'de 'Meslek Fabrikası' krizi: Polis kordonunda tahliye başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait tarihi Meslek Fabrikası binası, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmesi kararının ardından sabahın erken saatlerinde polis eşliğinde tahliye edilmeye başlandı. Bölgeye gelen Başkan Cemil Tugay, binanın 1926 yılında Atatürk'ün imzasıyla kamulaştırıldığını hatırlatarak, "Tapuda şerh yok, emekleri yok ama binamıza el koyuyorlar" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Nisan 2026 22:18, Son Güncelleme : 06 Nisan 2026 22:36
İzmir'de 'Meslek Fabrikası' krizi: Polis kordonunda tahliye başladı

Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilen tarihi binanın çevresinde sabahın erken saatlerinden itibaren geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri tarafından giriş çıkışa kapatılan binada tespit çalışmaları başlatılırken, işlem öncesinde belediye yetkililerine herhangi bir resmi tebligat yapılmadığı iddia edildi. Tahliye esnasında mesleki eğitimlerde kullanılan çeşitli teknik malzemelerin uzman personel beklenmeden sökülmesi üzerine bölgeye giden İzmir Büyükşehir Belediyesi hukukçuları duruma itiraz etti. Yaşanan hareketlilik sebebiyle bina önüne gelen belediye işçileri ve vatandaşlar duruma tepki gösterince, çevik kuvvet ekipleri kalabalığı güvenlik amacıyla dışarıya çıkardı. Uzun yıllardır belediye mülkü olan ve 10 yıldır Meslek Fabrikası olarak hizmet veren bina için 24 Mart'ta tahliye işlemi başlatılacağı açıklanmış, ardından bu kararın 15 gün ertelendiği duyurulmuştu.

"Kamu idaresinin etik kuralları yerle bir edildi"

Yurt dışı seyahatini yarıda bırakarak kente dönen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, binanın haksız yere tahliye edilmeye çalışıldığını belirtti. Hukuki süreçlerin işletilmediğini savunan Tugay, "Sabahın karanlığında polis bariyerleriyle karşılaştık. Tahliye için yasal bir tebligat veya süre verilmeden, kamu idaresinin etik kuralları yerle bir edilerek gayrihukuki yöntemlerle elimizden bu bina alınmaya çalışılıyor. Yeni çıkan bir kanuna dayanılarak Meslek Fabrikamıza el konulmak isteniyor. Kanun, bir binanın vakıflar tarafından yapılması ve tapuda şerh bulunması durumunda vakıflara devredilebileceğini söylüyor. Ancak bu bina tamamen İzmirli iki vatandaş tarafından un fabrikası olarak inşa edilmiştir ve hiçbir vakfın yapımında en ufak bir emeği, maddi katkısı veya hakkı bulunmamaktadır" diye konuştu.

"Bedeli ödenerek kamulaştırılmıştır"

Binanın tarihi geçmişine dikkat çeken Başkan Tugay, "1926 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Başbakanı İsmet İnönü'nün görevde olduğu Bakanlar Kurulu heyeti tarafından bu bina bedeli ödenerek kamulaştırılmıştır. Kamulaştırma işleminin ardından yine Bakanlar Kurulunun kararı ve Atatürk'ün imzasıyla İzmir yerel yönetimine devredilmiştir. O tarihten itibaren bina İzmir yerel yönetimi tarafından çeşitli kamu hizmetleri için kullanılmıştır. Belgelerle sabittir ki 1937 yılında burada Halk Ekmek Fabrikası olarak faaliyet gösterilmiştir. Aradan geçen yıllar belgeleri ve tarihi gerçekleri asla unutturamaz" ifadelerini kullandı.

"Tapudaki şerh 2007 yılında kaldırıldı"

Tapu kayıtlarındaki şerhin geçmişte bedeli ödenerek hukuka uygun şekilde kaldırıldığını vurgulayan Tugay, "Ekim 2025'te bu binanın bize sorulmadan Vakıflar Genel Müdürlüğünün mülkiyetine geçirildiğini öğrendiğimizde tüm belgeleri detaylıca araştırdık. 2007 yılında dönemin Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu zamanında tapuda yalnızca gelirden pay verilmesini öngören ve mülkiyetle hiçbir ilgisi bulunmayan 'mukataa şerhi' tespit edilmiştir. Başkanımız o dönem yaklaşık 1 milyon 600 bin lira bedel ödeyerek bu şerhi tapudan tamamen kaldırtmıştır. Dolayısıyla bugün itibarıyla imalatında vakıfların hiçbir dahli olmadığı gibi, tapusunda da vakıflara ait herhangi bir şerh bulunmayan bir binadan bahsediyoruz" şeklinde konuştu.

"Restorasyon için 40 milyon lira harcandı"

Belediyenin yapının restorasyonu için harcadığı bütçeyi hatırlatan Tugay, "2007-2008 yıllarında metruk ve yıkık dökük bir halde olan bu bina, İZSU ve Büyükşehir Belediyesi çalışanlarımızın büyük gayretleriyle restore edilmiştir. O dönemin parasıyla yaklaşık 40 milyon lira gibi ciddi bir bütçe harcanarak, 10 yıl süren sabırlı bir çalışma sonucunda bina yeniden kullanıma kazandırılmıştır. İzmir Büyükşehir Belediyesi kendi imkanlarıyla bu dönüşümü tamamladıktan sonra, 2017 yılında dönemin başkanı Aziz Kocaoğlu burayı Meslek Fabrikası olarak halkımızın kullanımına açmıştır ve o tarihten bugüne kadar da yapı bu amaçla hizmet vermektedir" dedi.

