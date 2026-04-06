Bakan Bolat: Hürmüz'den gidemeyen ürünler boru hatları ve karayoluyla taşınacak

Bolat; Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB) tarafından Ticaret Bakanlığında 8'incisi düzenlenen İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne katıldı.

Törende konuşan Bolat, dünyada büyük bir belirsizlik sürecinin olduğuna işaret ederek bu kapsamda ekonomik menfaatlerin zarar görmemesi için büyük mücadele verdiklerini söyledi.

Türkiye'nin ihracatını mal ve hizmetler bazında artırmaya ve ithalatını makul düzeylerde tutmaya çalıştıklarını anlatan Bolat, üreticileri, üretim destekleriyle ve yatırım teşvikleriyle desteklediklerini belirtti.

Bolat, Amerika ve İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan savaş rüzgarıyla enerji havzalarının trafiğe kapatıldığını anımsatarak petrokimya ürünleri, kimyasallar ve gübreler gibi ürünlerde ciddi sıkıntılar oluştuğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'ye son 23 yılda her alanda çağ atlattıklarını ifade eden Bolat, "78 yılda yapılanların 4-5 katını 23 yılda yaptık. Üretimi, milli geliri dolar bazında 6 katına çıkardık. 238 milyar dolardan 1,6 trilyon dolarlık ekonomiye çıkarttık." diye konuştu.

"Transit vizeler veriliyor artık"

Bolat, iş dünyasına daha fazla destek olabilmek ve bu zor günleri atlatabilmek için var güçleriyle çalıştıklarını vurgulayarak "İhracat 7,8 kat arttı mal bazında. Hizmetler bazında 8,3 kat arttı. Türkiye, 2002'de 36 milyar dolar mal ihracatı, 14 milyar dolar hizmet ihracatı, kişi başına milli geliri 3 bin 600 dolar, toplam milli geliri 238 milyar dolar, bölünmüş yolu sadece 6 bin kilometre olan bir ülkeydi. Bugün 30 bin kilometreden fazla duble yollar var. Bu yollar yapılmasa sizin üretimler taşınabilir mi? Limanlar, havaalanları, demir yolları ilerletilmese bu yapılan üretimler iç tüketime bile gitmekte zorlanır." değerlendirmesinde bulundu.

Lojistikte çok büyük ilerlemeler sağlandığını, Türkiye'nin 112 milyar dolarlık bir lojistik sektörüne sahip olduğunun altını çizen Bolat, "Körfez'de Suudi Arabistan'la yapılan anlaşmayla transit ticareti başlattık. Transit vizeler veriliyor artık ve bununla Hürmüz Boğazı'ndan geçemeyen ürünleri bazıları boru hatlarıyla, bazıları kara yolları taşımacılığıyla bölge ülkeleriyle devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Bolat, tarımda arz sorunu olmaması için gübrede yeterli stoklarımızı yaptıklarını, ihracatı kayda aldıklarını ve ithalatta gümrük vergilerini sıfırladıklarının bilgisini vererek şöyle devam etti:

"Özellikle gıda ürünlerinde de stoklarımız var, bu yıl üretimimizde rekorlar bekleniyor hemen her üründe. Herhangi bir don tehlikesi olmadığı takdirde, bu yıl tarımda çok iyi rakamlarla karşılaşacağız. Sanayimizde istihdamı korumak için emek yoğun sektörlerde 3 bin 500 lira destek başlattık. Bunun gibi yoğun bir şekilde bu destekleri veriyoruz. Bugün civarımıza bakın, savaşan ülkelerin çoğunda elektrikler yok. Bizde bir dakika dahi elektrik kesilmiyor. Enerjiyi, elektriği dört kat artırdık. Doğalgaz şu anda 81 vilayette bol miktarda var. Enerjide, sanayi, doğal gazla çalışan santraller, kömürle çalışan santraller, HES barajlarına 200 milyar dolardan fazla yatırım yapıldı enerjide. Ulaştırma alanında 300 milyar dolar yatırımlar yapıldı."

"Seramik, cam ve çimento başarı hikayesi yazan sektörlerimiz"

Bu yıl, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ile 45 milyar lira ihracata destek vereceklerini anlatan Bolat, geçen yıl 1 trilyon lira ihracat reeskont kredisi dağıttıklarını, ihracatçılara 250 milyar lira finansman maliyetinde sübvanse etmiş olduklarını söyledi.

Bolat, çimento, cam ve seramik sektörlerinde, ihracatın ithalatı karşılama oranının ortalama yüzde 75 olduğunun bilgisini vererek, bunun önemli olduğunu ifade etti.

Çimento sektöründe Türkiye'nin çok önemli bir oyuncu olduğuna ve yabancı yatırımcıların da bu sektöre girdiğine dikkati çeken Bolat, "Dünyada 5'inci, Avrupa'da 1'inciyiz. İhracatta da dünya ve Avrupa 1'incisiyiz ve sektör 1,4 milyar dolar döviz girdisi sağladı. Burada çimento üretiminin yüzde 20-25'i ihracata konu oluyor, yüzde 75-80'i iç pazarda değerlendiriliyor." diye konuştu.

Bolat, cam sektöründe Türkiye'nin 4 milyon tonluk bir üretim kapasitesi bulunduğunu ve dünyada yüzde 2'lik bir pay aldığını belirtti.

Sektörün, yıllık 1,6 milyar dolar döviz girdisi sağladığını aktaran Bolat, cam ev eşyası üretiminde ise dünya üretiminin yüzde 10'unun Türkiye'de olduğunu ve dünya ihracatında 6'ncı sırada bulunduğunun bilgisini verdi.

Bolat, seramikte de Türkiye'nin 1,4 milyar dolar ihracatla dünyada ilk 10 ülke arasında olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"İnovatif, kaliteli, çalışkan ve yüksek teknoloji gücüyle, diğer birçok sektörler gibi seramik, cam ve çimento sektörleri iftihar ettiğimiz, başarı hikayesi yazan çok önemli sektörlerimiz. Genel ticaret heyetleri, sektör ticaret heyetleri, yurt dışı uluslararası fuarlara katılım, Türkiye'deki prestijli uluslararası fuarlara katılım noktasında biz her zaman Bakanlık olarak sizlerin yanındayız."

"Doğru tipte konut üretilmesi lazım"

ÇCSİB Başkanı Erdem Çenesiz de cam, çimento ve seramik sektörlerinin geçen yıl 5 milyar dolar civarında ihracat yaptığını ifade etti.

Seramik sektörünün yüzde 82, cam sektörünün yüzde 79, çimento sektörünün de yüzde 68 net döviz kazandıran sektörler olduğuna işaret eden Çenesiz, "Bunda da en büyük etken, hem yerli ham maddelerle, yerli doğal kaynaklarla hem de fazlasıyla Türk insanıyla çalışıyor olmamız ve emek yoğun sektörler olmamız." dedi.

Çenesiz, diğer emek yoğun sektörlere verilen desteklerin söz konusu sektörlere de verilmesi gerektiğini vurgulayarak bu konuda hükümetin desteğinin önemli olacağını dile getirdi.

Üretim güçlerini düşürmek istemediklerini bildiren Çenesiz, "İhracatın dışında da konularımız var. Enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesi için doğru tipte konut üretilmesi lazım. Türkiye'nin enflasyonla olan mücadelesinde de konut üretiminin hepimize avantaj sağlayacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Törende ÇCSİB Başkan Yardımcıları Tansu Kumru ve Ender Şahin'in konuşmalarının ardından çimento, cam ve seramik sektörlerinde geçen yıl en fazla ihracat yapan 42 firmaya toplam 76 ödül verildi.