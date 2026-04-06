Öğretmen Ramazan Avuşmak'a ilk duruşmada beraat kararı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ders sırasında Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan ve bir süre tutuklu kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmasına karar verilen felsefe öğretmeni Ramazan Avuşmak hakim karşısına çıktı.



İlk duruşmada beraat kararı verildi

Turgutlu Adliyesi'nde görülen duruşma öncesinde adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri adliye binası önünde güvenlik çemberi oluştururken, duruşmayı takip etmek isteyen bazı vatandaşlar da adliye çevresinde toplandı.

"Atatürk'e hakaret" iddiasıyla Turgutlu 4. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan Ramazan Avuşmak çıktığı ilk duruşmada mahkeme heyeti tarafından suç unsuru oluşmadığı ve delil yetersizliği nedeniyle beraat etti.



"Ülkemizde de adaletli savcılar, hakimler var"

Mahkeme çıkışında kendisine destek vermek için adliye etrafında toplanan vatandaşların tezahüratlarıyla karşılanan Avuşmak adliye çıkışında yaptığı açıklamada, "Ülkemizde adaletli savcılar, hakimler olduğu ispatlanmıştır. Sadece Avrupa'da değil, bizim ülkemizde de adaletli savcılar var. Adaletli hakimler var. Hak hukuk bilen avukatlar var. Sivil toplum örgütleri var. Ben devletimden razıyım. Bugüne kadar yüzlerce öğrenci yetiştirdim. Öğrencilerim arasında avukat, doktor, hakim, savcı, polis, yüzbaşı, binbaşı, astsubay hepsini yetiştirdim. Allah devletimize zeval vermesin. Ben devletimden razıyım. Allah devletimden razı olsun. En aşağıdaki memurdan bürokrasiden olan kaymakam, vali, milli eğitim en yükseğe kadar devlet başkanımızdan Allah razı olsun. Onları yormasın. Ben devletimin emrindeyim. Bugüne kadar olduğu gibi emekli de olsam da yine emrindeyim. Söyleyeceğim bu kadar. Hepinize teşekkür ederim. Adalet yerini buldu, bulacaktır inşallah. Allah razı olsun. Teşekkür ederim" dedi.