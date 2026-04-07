7 Nisan 2026'dan önemli gündem başlıkları.

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.

(TBMM/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Şehrim Okulum Protokolü ve Lansmanı"na, Meral-Beyhan Uslu Kreş ve Gündüz Bakım Evi Açılışı'na, "Öğrencilerin Söz Varlığının Tespiti, Geliştirilmesi ve İzlenmesi Projesi 5. Çalıştayı"na ve Öğretmen Odası Buluşmaları'na katılacak, okul ziyaretinde bulunacak.

(Gaziantep/10.30-14.30)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, 23. Ankara Kitap Fuarı'nı ziyaret edecek.

(Ankara/11.00)

3- TBMM'den

- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

- MHP ve DEM Parti TBMM Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/15.00/10.45/12.45)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Suriye Ticaret Bakanları ve JETCO toplantıları ile DEİK İş-Yatırım Forumu'na katılacak.

(İstanbul/10.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye-Ürdün-Suriye Bakanlar Toplantısı'na katılarak çeşitli görüşmelerde ve ziyaretlerde bulunacak, Bab el-Hava Sınır Kapısı üzerinden gerçekleştirilen "Ürdün Tırı Deneme Seferi"ne ilişkin tanıtım seremonisine iştirak edecek.

(Amman)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 4 yıl vadeli devlet tahvilinin yeniden ihraç ihalesini gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılar ile İran'ın misillemesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Avrasya Yükseköğretim Zirvesi (EURIE 2026) Açılış Töreni'ne katılacak, fuar alanı açılışı ile stant alanı gezisine iştirak edecek.

(İstanbul/09.30/12.30)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Osmaniye Valiliğini ziyaretinin ardından basın açıklaması yapacak, AK Parti İl Başkanlığını, Belediye Başkanlığını, Kastabala Antik Kenti ve Ağcabey Camisi'ni ziyaret edecek.

Bakan Ersoy, Kilis'te Valilik ziyaretinden sonra basın açıklamasında bulunacak, Kara Kadı, Hacı Derviş ve Tabakhane camilerinin açılışının ardından AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek ve Oylum Höyük'te incelemede bulunacak.

(Osmaniye/09.00-13.00/Kilis/15.00-17.45)

SPOR

1- Trendyol 1. Lig'in 34. haftası; Bandırmaspor-SMS Grup Sarıyer, Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor, Manisa FK-Atko Grup Pendikspor ve Arca Çorum FK-Sipay Bodrum FK maçlarıyla başlayacak.

(Balıkesir/Hatay/14.30/Manisa/17.00/Çorum/20.00)

2- Basketbol Avrupa Ligi'nin 36. haftasında Fenerbahçe Beko, İsrail ekibi Hapoel IBI ile deplasman maçını Bulgaristan'da oynayacak.

(Sofya/19.00)

3- Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe Medicana, VakıfBank'ı konuk edecek.

(İstanbul/17.00)

4- 2026 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonu, ESTÜ Spor Salonu'nda final maçıyla tamamlanacak.

(Eskişehir/19.00)

5- UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk ayağında; Real Madrid-Bayern Münih ve Sporting Lizbon-Arsenal maçları oynanacak.

(Madrid/Lizbon/22.00)