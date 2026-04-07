2012 KPSS soruşturması: 16 şüpheliye gözaltı kararı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Trafikte sahte milletvekili kimliği gösteren kişi yakalandı

Fatih'te trafikte tartıştığı kişiye sahte milletvekili kimliği gösteren şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Nisan 2026 07:34, Son Güncelleme : 07 Nisan 2026 09:13
Yazdır
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlattı.

Yapılan incelemede, dün Adnan Menderes Bulvarı'nda ters yönde ilerleyen bir aracın sürücüsünün başka bir sürücüyle tartıştığı ve sürücünün yanındaki kişinin, tartıştıkları sürücüye sahte milletvekili kimliği ve TBMM rozetli cüzdan gösterdiği tespit edildi.

Trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen araç sürücüsü C.M. (22) ile yolcu koltuğunda oturan A.M. (53) ekiplerce yakalandı.

Sürücü ve yolcuya, Karayolları Trafik Kanunu'nun "ters yön", "taşıt yolu üzerinde duraklamak" ve "emniyet kemeri kullanmamak" maddelerinden 16 bin 246 lira idari para cezası uygulandı.

Yakalanan A.M. hakkında "evrakta sahtecilik" suçundan soruşturma başlatıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber